Trois embarcations suisses supplémentaires ont conservé leurs chances de participer aux Jeux de Paris en accédant à la finale des régates de qualification olympique sur le Rotsee à Lucerne.

Jeannine Gmelin et Nina Wettstein tenteront de décrocher une place pour les JO de Paris mardi. KEYSTONE

ATS

Le deux de couple formé des Zurichoises Nina Wettstein et Jeannine Gmelin a pris la 2e place de son repêchage. Le duo participera ainsi à la finale, lors de laquelle seront attribuées mardi les deux dernières places pour les JO de Paris.

Ce sera également le cas d'Olivia Nacht et Eline Rol en deux de couple poids léger et d'Aurelia-Maxima Janzen en skiff, qui ont aussi assuré leur place en finale lundi. Le quatre sans barreur composé (Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch) s'était qualifié pour la finale dès dimanche en remportant sa série.

