Les rameurs suisses ont réussi leur entrée dans le championnat d'Europe à Plovdiv. Trois des quatre embarcations en lice jeudi se sont qualifiées pour les demi-finales.

Trois embarcations suisses iront en demi-finale. EPA

Keystone-SDA ATS

Patrick Brunner et Jonah Plock (deux sans barreur) ainsiq que Raphaël Ahumada et Kai Schätzle (deux de couple) ont fini au deuxième rang de leur série et ont donc été directement qualifiés pour les demi-finales. En skiff, Fabienne Schweizer a signé le quatrième temps et a aussi franchi le tour. Les trois bateaux tenteront vendredi de décrocher leur billet pour la finale A.

Le quatre de couple composé de Nina Wettstein, Lisa Lötscher, Salome Ulrich et Olivia Nacht a fini cinquième et disputera la finale B dimanche.