Les Suisses ont amassé trois médailles sur 50 m au petit calibre lors des Mondiaux au Caire. Jan Lochbichler et Fabio Wyrsch ont fini 2e et 3e.

Christoph Duerr à l’œuvre (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le 15e rang obtenu par Christoph Dürr a permis aux Suisses de prendre aussi la 2e place du classement par équipes.

Les Suissesses se manquent

Pour une fois, les Suissesses ont raté leur coup. Emely Jäggi (16e), Nina Christen (24e) et Vivien Jäggi (27e) ont dû se contenter du 6e rang par équipes.

Depuis le début des compétions dans la capitale égyptienne, la Suisse a récolté six médailles.