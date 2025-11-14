  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de tir Les Suisses font mouche : trois médailles d’un coup

ATS

14.11.2025 - 12:17

Les Suisses ont amassé trois médailles sur 50 m au petit calibre lors des Mondiaux au Caire. Jan Lochbichler et Fabio Wyrsch ont fini 2e et 3e.

Christoph Duerr à l’œuvre (archives).
Christoph Duerr à l’œuvre (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.11.2025, 12:17

Le 15e rang obtenu par Christoph Dürr a permis aux Suisses de prendre aussi la 2e place du classement par équipes.

Les Suissesses se manquent

Pour une fois, les Suissesses ont raté leur coup. Emely Jäggi (16e), Nina Christen (24e) et Vivien Jäggi (27e) ont dû se contenter du 6e rang par équipes.

Mondiaux de tir. Une Suissesse de 17 ans en argent dans l'épreuve-reine

Mondiaux de tirUne Suissesse de 17 ans en argent dans l'épreuve-reine

Depuis le début des compétions dans la capitale égyptienne, la Suisse a récolté six médailles.

Les plus lus

L'accord douanier est conclu mais il faut maintenant «travailler dur»
Fiscalité vaudoise: une Genevoise prend les commandes
Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Chronique de l'accord douanier entre la Suisse et les États-Unis
100’000.-- ? La police va envoyer la douloureuse aux organisateurs