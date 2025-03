L'athlétisme suisse a vécu un samedi mémorable à Apeldoorn lors des championnats d'Europe. Angelica Moser a décroché de l'or, alors que Simon Ehammer et Annik Kälin ont obtenu une médaille d'argent.

Keystone-SDA ATS

Angelica Moser a remporté le concours du saut à la perche à Apeldoorn. La Zurichoise, déjà titrée en plein air l'an passé à Rome, a confirmé avec brio lors des Européens en salle. Après avoir échoué une fois à 4m70 et 4m75, Angelica Moser (27 ans) a franchi une barre à 4m80 à son premier essai. Personne n'a réussi à faire aussi bien. L'argent est revenu à la Slovène Tina Sutej (4m75) et le bronze à la Française Marie-Julie Bonnin (4m70).

Angelica Moser a ainsi égalé le record de Suisse indoor de Nicole Büchler. En plein air, sa meilleure performance est de 4m88. Samedi à Apeldoorn, elle a tenté en vain trois fois de franchir 4m89, quand elle était déjà assurée de l'or. La Zurichoise avait déjà été championne d'Europe indoor en 2021 à Torun, en Pologne.

Record de Suisse pour Ehammer

Simon Ehammer a gagné la médaille d'argent de l'heptathlon. L'Appenzellois a totalisé 6506 points, soit un record de Suisse. Il n'a été battu que par le Norvégien Sander Skotheim.

L'an dernier à Glasgow, quand Ehammer avait été champion du monde, Skotheim avait été tout près de le dépasser lors du 1000 m qui conclut la compétition. Mais cette fois, le Suisse ne disposait que de 50 points d'avance sur son rival avant l'ultime épreuve. Le Norvégien âgé de 22 ans a totalisé 6558 points et ainsi établi un nouveau record d'Europe.

Ehammer visait à la fois l'or et le record au niveau continental. Il a dû se contenter de l'argent et d'un record de Suisse amélioré de 88 points.

Podium pour Kälin

Annik Kälin, qui partage sa chambre aux Pays-Bas avec Angelica Moser, a obtenu une troisième médaille pour la Suisse à Apeldoorn. La Grisonne a fini deuxième du saut en longueur avec un bond à 6m90, soit un record national en salle.

Spécialiste des concours multiples, Annik Kälin (24 ans) a montré qu'elle pouvait titiller les meilleures aussi à la longueur. Elle a d'ailleurs amélioré son propre record de Suisse indoor de la discipline de 13 centimètres. Et il ne lui en a manqué de 4 par rapport à l'Italienne Larissa Iapichino, victorieuse du concours.

Cette médaille constitue une belle récompense pour la Grisonne, qui a constamment progressé depuis sa médaille de bronze de l'heptathlon aux Européens de Munich en 2022. L'accession à un podium, après plus de deux ans d'attente et une frustrante 4e place olympique à Paris aussi en heptathlon, n'en est que plus belle.