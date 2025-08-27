  1. Clients Privés
Simon Ehammer «Je suis presque sans voix après ce succès à Zurich»

ATS

27.8.2025 - 21:50

Simon Ehammer est devenu le premier Suisse à s'imposer en Diamond League lors du Weltklasse à Zurich. Il a remporté la finale de la longueur pour la deuxième fois après 2023 à Eugene.

Simon Ehammer a remporté mercredi à Zurich la finale du saut en longueur de la Ligue de diamant pour la deuxième fois de sa carrière.
Simon Ehammer a remporté mercredi à Zurich la finale du saut en longueur de la Ligue de diamant pour la deuxième fois de sa carrière.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.08.2025, 21:50

Simon Ehammer, qu'est-ce que ce succès à domicile signifie pour vous?

«Enormément. Je suis même encore presque sans voix. Chaque année, c'était l'objectif de gagner à Zurich, que ce soit la finale de la Diamond League ou pas. Y être arrivé, c'est vraiment très cool. J'ai maintenant deux Diamond Trophy, c'est bien.»

Weltklasse. Angelica Moser pas au top, Simon Ehammer brillant !

WeltklasseAngelica Moser pas au top, Simon Ehammer brillant !

Vous avez confirmé les bonnes dispositions montrées lors des championnats de Suisse à Frauenfeld. Comment s'est passé votre concours?

«Le premier saut (7m94) a été souverain. Au deuxième (mordu), j'ai pris des risques, mais j'ai réagi au troisième (8m32). Ce n'était pas facile avec le vent, il soufflait parfois de face. C'est difficile de s'adapter. Dans mon saut à 8m32, j'ai perdu une quinzaine de centimètres. Cela montre que c'était un très bon saut sur le plan technique. Si je peux arriver de manière optimale sur la planche, ce sera difficile pour les autres aux Mondiaux.»

Zurich était la répétition générale avant Tokyo. Êtes-vous désormais le favori pour la médaille d'or?

«Non, je ne dirais pas ça. Le favori reste Miltiadis Tentoglou (6e avec 7m66 à Zurich). Il est champion du monde et double champion olympique. Il sait comment gérer ce genre de concours. Mais je pense que, grâce à cette victoire, je fais partie du cercle des favoris. Cela ne sert à rien de trop y penser. Je dois me concentrer et sauter avec la même joie et décontraction.»

