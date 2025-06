Les meilleurs athlètes suisses ont lancé la saison en plein air de très belle manière lors du week-end de l'Ascension. Simon Ehammer, Valentin Imsand et Audrey Werro ont chacun battu un record national. Tous ont le potentiel pour faire encore mieux.

Simon Ehammer a brillé ce week-end à Götzis. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ehammer (25 ans) figure dans l'élite mondiale depuis trois ans déjà. L'Appenzellois est passionné par le décathlon, mais obtient aussi d'excellents résultats au saut en longueur, comme le bronze aux Mondiaux 2022 ou la victoire en Ligue de Diamant 2023.

A Götzis, il a totalisé 8575 points au décathlon, améliorant son ancien record qui était de 8468. Ses points faibles restent les lancers et le 1500 mètres, mais il s'est amélioré notamment au disque. Le Suisse reste un homme des extrêmes: 1149 points en longueur, 631 au 1500 m. Dans l'idéal, il est le plus fort en heptathlon lors de la saison indoor (sans javelot et disque, avec 1000 m au lieu de 1500) et en longueur en plein air.

Doublé décathlon – longueur à Tokyo

Ce week-end, il a devancé deux spécialistes du décathlon comme l'Allemand Leo Neugebauer et le Canadien Damian Warner, ce qui n'est pas évident. Le potentiel d'Ehammer peut lui permettre d'encore faire mieux, pour autant qu'il connaisse deux journées parfaites. La barre de 8600 points, voire 8700, serait alors envisageable.

Vendredi, l'Appenzellois s'alignera en longueur à Rome. Avant les Mondiaux de Tokyo, il veut encore disputer un décathlon, peut-être à fin juin à Talence. Au Japon, il prévoit de disputer tant le décathlon que le saut en longueur.

Annik Kälin (25 ans) présente un profil similaire à Ehammer. La Grisonne brille sur l'heptathlon, mais aussi en longueur. A Götzis, elle semblait en bonne voie pour améliorer son record de Suisse établi lors des Jeux olympiques de Paris. Mais une blessure ne lui a pas permis de tout donner lors des deux dernières épreuves. Elle va passer ces prochains jours des examens médicaux pour préciser la nature de sa blessure à l'aine. A Tokyo, elle aussi veut s'aligner tant en heptathlon qu'au saut en longueur.

Une pierre deux coups

Valentin Imsand (20 ans) s'est pour sa part illustré à Sion en franchissant 5m82 à la perche. Cette marque lui a permis d'améliorer de 11 cm le record de Suisse détenu par Felix Böhni et Dominik Alberto. Ce faisant, il a fait d'une pierre deux coups.

Récemment, le Valaisan avait déclaré à Berne lors d'une rencontre avec les médias: «Je veux battre le record de Suisse, mais cela ne suffit pas pour aller titiller l'élite mondiale. J'ai besoin de 10 cm de plus.»

C'est ce que le jeune perchiste, qui s'entraîne à Macolin avec Nicole Büchler, a réussi avec brio. Cela lui a permis d'obtenir la limite pour les Mondiaux de Tokyo. Il aura donc deux grands objectifs cette saison, l'autre étant le championnat d'Europe M23 à Bergen en juillet.

Encore une médaille

Les mêmes rendez-vous ont été cochés dans l'agenda d'Audrey Werro (21 ans). La Fribourgeoise avait déjà brillé en salle en mars, et elle a poursuivi sur sa lancée dès le début de saison outdoor. A Bydgoszcz, elle a signé un nouveau record national du 800 m en 1'57''25.

«J'espère obtenir une nouvelle médaille au niveau M23, ce sera la dernière fois que je pourrai m'aligner dans cette catégorie», a dit la jeune Suissesse qui a déjà été championne d'Europe M20 (2021, 2023) et vice-championne du monde (2022).

Son début de saison lui a fait oublier une année 2024 difficile, marquée par une blessure à une cuisse qui l'avait obligée à renoncer au championnat d'Europe à Rome. Elle s'était alignée aux JO de Paris, mais sans être au top de sa condition. Son précédent record de Suisse du 800 m avait été acquis en fin de saison à Bellinzone.

Sur le même thème