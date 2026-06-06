Les Suisses ne se sont pas mis en valeur samedi lors de la chasse du CSIO de St-Gall. Meilleur Suisse, Martin Fuchs s'est classé 7e.

Martin Fuchs en action sur son cheval (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Fuchs, sur Love de Vie, aurait pu remporter la victoire d'un souffle avec un sans-faute. Mais son erreur l'a relégué au 7e rang à 3''85. Barbara Schnieper (9e) et Dominik Fuhrer (12e) ont eux aussi atteint le top 12.

Le vainqueur de l'année dernière, Pius Schwizer, a dû se contenter de la 14e place. Steve Guerdat a abandonné.

La victoire est revenue à l’Américain Aaron Vale.