Trois Suisses font partie des 34 médaillés des Jeux mondiaux universitaires et des 12 des Championnats universitaires européens. Les prix ont été remis pour la première fois à Berne vendredi soir.

Simon Wieland, de l'Université de Berne, a été distingué pour sa performance en javelot. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Chez les hommes, Simon Wieland de l'Université de Berne a été distingué pour sa performance en javelot, lit-on dans un communiqué de Swiss University Sports samedi matin. Médaillé d’or aux Jeux mondiaux universitaires d'été et auteur du meilleur lancer de la saison, il a signé un nouveau record suisse avec 82,26 m aux Championnats du monde de Tokyo.

Chez les femmes, le prix a été décerné à Joceline Wind de l'Université de Fribourg. Championne suisse et médaillée d’or aux Jeux mondiaux universitaires, elle a amélioré son record personnel à 4:04.29 sur 1500 m à Tokyo.

Carla Wohler de l'Université de Lucerne a elle décroché la médaille de bronze pour sa performance en ski de fond aux Jeux mondiaux universitaires d'hiver sur 10 km en individuel. On lui doit la première médaille suisse de l’histoire de la fédération dans cette discipline lors d’un événement de ce niveau. Swiss University Sports.

La soirée a aussi offert des moments hors compétition. Marc Jonin, double champion suisse de football freestyle, a enthousiasmé le public avec son art, qui l’a déjà conduit dans une tournée avec le cirque Knie.