Trois Suisses se sont qualifiés pour le premier concours de la Tournée des quatre tremplins, qui aura lieu lundi à Oberstdorf. Gregor Deschwanden a pris la 8e place des qualifications.

Simon Ammann a pris la 35e place des qualifications. ats

Keystone-SDA ATS

Le Lucernois a réussi une bonne performance sur le tremplin autrichien, où le favori Domen Prevc a déjà marqué les esprits. Le Slovène a bondi à près de 140 m, alors qu'aucun autre concurrent n'a dépassé les 135 m.

Sandro Hauswirth, 27e des qualifications, et Simon Ammann, 35e, seront aussi de la partie lundi dans le camp suisse. Ce n'est en revanche de justesse pas passé pour Juri Kesseli, qui a échoué au 51e rang, alors que seuls les 50 premiers obtenaient leur billet.