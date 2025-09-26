  1. Clients Privés
Beachvolley Retour de Joana Mäder, la Suisse aligne trois binômes de choc

ATS

26.9.2025 - 11:49

Joana Mäder est de retour après son congé maternité et formera à partir de 2026 une nouvelle paire avec Leona Kernen. C'est ce qu'annonce Swiss Volley dans un communiqué.

Joana Mäder en action
Joana Mäder en action
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.09.2025, 11:49

Après le retour de Nina Brunner, également devenue maman cet été, annoncé début septembre avec sa partenaire de longue date Tanja Hüberli, il était logique de combler un vide au poste de bloqueuse autour de la jeune Leona Kernen.

Beachvolley. Le duo Tanja Hüberli / Nina Brunner à nouveau recomposé

BeachvolleyLe duo Tanja Hüberli / Nina Brunner à nouveau recomposé

Ce sera donc Joana Mäder, qui a remporté la médaille de bronze aux JO de Tokyo en 2021 sous le nom de Heidrich avec Anouk Vergé-Dépré. Le troisième binôme de haut niveau sera justement composé par les sœurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré.

Beachvolley. Le team «Zouk» subit la loi des championnes olympiques

BeachvolleyLe team «Zouk» subit la loi des championnes olympiques

