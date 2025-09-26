Joana Mäder est de retour après son congé maternité et formera à partir de 2026 une nouvelle paire avec Leona Kernen. C'est ce qu'annonce Swiss Volley dans un communiqué.

Joana Mäder en action KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après le retour de Nina Brunner, également devenue maman cet été, annoncé début septembre avec sa partenaire de longue date Tanja Hüberli, il était logique de combler un vide au poste de bloqueuse autour de la jeune Leona Kernen.

Ce sera donc Joana Mäder, qui a remporté la médaille de bronze aux JO de Tokyo en 2021 sous le nom de Heidrich avec Anouk Vergé-Dépré. Le troisième binôme de haut niveau sera justement composé par les sœurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré.