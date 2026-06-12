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Coupe du monde VTT Sina Frei signe une troisième victoire et creuse l’écart

ATS

12.6.2026 - 18:49

Sina Frei a confirmé sa grande forme lors de la 3e manche de la Coupe du monde. La Zurichoise s'est imposée en short-track à Leogang, en Autriche, devant Jenny Rissveds et Alessandra Keller.

Sina Frei s'est imposée en short-track à Leogang.
Sina Frei s'est imposée en short-track à Leogang.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

12.06.2026, 18:49

12.06.2026, 19:21

C'est sur une piste boueuse que Frei a trouvé les ressources pour l'emporter en accélérant le rythme lors du dernier tour. La Suédoise Rissveds a perdu quatre secondes, Keller sept. La Suissesse Nicole Koller a pris la 4e place.

La série de podiums suisses en Coupe du monde se prolonge sur dix courses. Frei, vice-championne olympique en 2021, qui n’avait remporté sa première victoire en Coupe du monde dans la discipline olympique qu’en mai dernier lors de l’ouverture de la saison à Yongpyong, a encore consolidé son avance au classement général de la Coupe du monde et au classement de la discipline.

Colombo 2e

Chez les messieurs, Filippo Colombo a dû céder la première place au Danois Simon Andreassen, vainqueur pour la première fois en short-track, en raison d'une chute du Chilien Martin Vidaurre Kossmann, alors 2e, dans le dernier virage. Fabio Püntener a manqué de peu son premier podium sur courte distance, terminant 4e.

Les courses principales sont prévues dimanche.

VTT. Sina Frei et Filippo Colombo 3es en cross country à Nove Mesto

VTTSina Frei et Filippo Colombo 3es en cross country à Nove Mesto

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