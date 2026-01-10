  1. Clients Privés
Mondiaux de cross Troisième titre consécutif pour l'Ougandais Jacob Kiplimo

ATS

10.1.2026 - 20:21

L'Ougandais Jacob Kiplimo a décroché un troisième titre consécutif de champion du monde de cross à Tallahassee, en Floride. Comme les deux années précédentes, il a devancé l'Ethiopien Berihu Aregawi. Le bronze est revenu au Kényan Daniel Ebenyo.

Jacob Kiplimo a décroché un troisième titre consécutif de champion du monde de cross (archive).
Jacob Kiplimo a décroché un troisième titre consécutif de champion du monde de cross (archive).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.01.2026, 20:21

Kiplimo (25 ans), médaillé de bronze olympique sur 10'000 m en 2021, avait réussi des débuts épatants sur marathon en 2025: il avait fini 2e à Londres et s'était imposé à Chicago. Samedi, il a porté une attaque tranchante dans la dernière des cinq boucles du parcours.

Immense favorite, la Kényane Agnes Ngetich a été titrée sur la course féminine. Le podium a été complété par l'Ougandaise Joy Cheptoyek et l'Ethiopienne Senayet Getachew.

