Simone Manuel, championne olympique du 100 m libre en 2016, a remporté le 50 m libre des «US Trials» dimanche à Indianapolis. Elle se qualifie ainsi en individuel pour ses troisièmes Jeux.

Simone Manuel visera l'or sur 50 m libre à Paris. IMAGO

ATS

Manuel (27 ans) s'est imposée en 24''13 pour deux centièmes de seconde devant Gretchen Walsh, qui avait établi un nouveau record du monde du 100 m papillon au début des trials. «J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là, mais je n'étais pas très confiante après avoir établi le 4e temps des demi-finales», a expliqué Manuel.

«J'ai passé beaucoup de temps à revisionner mes victoires. Je voulais retrouver cette Simone, parce que je sais que je suis une championne, et je l'ai prouvé ce soir (dimanche)», a poursuivi Simone Manuel.

Eblouissante aux Jeux de Rio en 2016 (or sur 100 m libre et 4x100 m 4 nages, argent du 50 m libre et du 4x100 m libre), Manuel avait été en difficulté à Tokyo en 2021 (bronze du relais 4x100 m libre), épuisée par un sur-entraînement.

«Ma dernière expérience a été difficile, mais j'ai des coéquipières incroyables qui m'avaient aidé à traverser cela, donc j'ai simplement hâte de m'amuser cet été avec Team USA», a ajouté la nageuse, également qualifiée pour le relais 4x100 m libre à Paris grâce à sa 4e place sur 100 m libre mercredi.

