Basketball - EuroCup Les Valaisannes de Troistorrents échouent en qualifications

ATS

25.9.2025 - 21:22

Troistorrents-Chablais n'a pas passé l'écueil des qualifications de l'Eurocup dames.

Troistorrents-Chablais n'a pas passé l'écueil des qualifications de l'Eurocup dames (archive).
Troistorrents-Chablais n'a pas passé l'écueil des qualifications de l'Eurocup dames (archive).
KEYSTONE

25.09.2025, 21:22

25.09.2025, 21:22

Les Chorgues se sont inclinées 102-64 sur le parquet du SBS Ostrava jeudi, après avoir fait match nul 65-65 à domicile dans le match aller de ce barrage. Les joueuses de la coach Emilie Duvivier n'ont jamais mené au score jeudi soir.

La formation valaisanne a bien résisté jusqu'à la 6e minute (16-14), avant d'encaisser un partiel de 16-4 pour se retrouver menée 32-18 à la 21e. Troistorrents-Chablais – qui aurait rejoint Nyon et Elfic Fribourg en phase de groupes en cas de succès – a vu ses espoirs s'envoler définitivement dans un troisième quart-temps perdu 28-13.

