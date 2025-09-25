Troistorrents-Chablais n'a pas passé l'écueil des qualifications de l'Eurocup dames.

Keystone-SDA ATS

Les Chorgues se sont inclinées 102-64 sur le parquet du SBS Ostrava jeudi, après avoir fait match nul 65-65 à domicile dans le match aller de ce barrage. Les joueuses de la coach Emilie Duvivier n'ont jamais mené au score jeudi soir.

La formation valaisanne a bien résisté jusqu'à la 6e minute (16-14), avant d'encaisser un partiel de 16-4 pour se retrouver menée 32-18 à la 21e. Troistorrents-Chablais – qui aurait rejoint Nyon et Elfic Fribourg en phase de groupes en cas de succès – a vu ses espoirs s'envoler définitivement dans un troisième quart-temps perdu 28-13.