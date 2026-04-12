Tyson Fury, ancien champion du monde des lourds, a réussi son retour sur le ring contre le Russe Arslanbek Makhmudov samedi après 15 mois d'absence. Le Britannique a lancé un défi immédiat à son rival Anthony Joshua.

Keystone-SDA ATS

Le «Gypsy King» de 37 ans s'est imposé sur décision unanime des juges à l'issue de douze rounds maîtrisés au Tottenham Hotspur Stadium, dans le nord de Londres, où le public était largement acquis à sa cause.

L'Anglais signe sa 35e victoire (contre 2 défaites et un nul) et inflige à son adversaire russe de 36 ans sa troisième défaite (contre 21 victoires). Il avait raccroché les gants en décembre 2024 après avoir subi une deuxième défaite contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, la deuxième seulement de sa carrière.

«La Bataille d'Angleterre»

Makhmudov l'a agressé dès les premières secondes du combat, sans parvenir toutefois à le déstabiliser, ni à conserver son précoce avantage. Le «Lion» s'est parfois trop découvert face à un Fury bien plus précis et efficace, apparu en jambes. A peine le combat terminé, le vainqueur du soir a pris le micro pour s'adresser directement à son grand rival anglais.

«Maintenant, je veux vous offrir le combat que vous attendez tous. Je te veux, AJ, Anthony Joshua. Offrons aux fans de boxe ce qu'ils veulent: la Bataille d'Angleterre. Je te défie, Anthony Joshua, de m'affronter, moi le Gipsy King, pour mon prochain combat», a-t-il déclaré.

Joshua s'est montré disposé à lui offrir ce défi, sans toutefois l'affirmer de manière définitive. «Tu ne vas pas me dire ce que je dois faire, ça fait dix ans que je te cours après. C'est moi le patron, tu travailles pour moi», a-t-il répondu à Fury.

Les deux combattants ont failli s'affronter à plusieurs reprises, mais des différends contractuels, des problèmes de condition physique et des défaites subies ailleurs ont fait capoter les précédentes tentatives visant à les faire s'affronter.

Leurs camps étaient semble-t-il sur le point de conclure un accord avant que Joshua ne décide de faire une pause dans sa carrière à la suite du tragique accident de voiture dans lequel il a été impliqué en janvier au Nigeria.