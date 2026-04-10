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«Je m'ennuie dans ma vie normale» Tyson Fury sort... pour la cinquième fois de sa retraite !

ATS

10.4.2026 - 15:39

Après quinze mois d'absence, l'ancien roi des lourds Tyson Fury, qui reste sur deux défaites contre Oleksandr Usyk, fait son retour sur le ring samedi à Londres. Il affronte le Russe Arslanbek Makhmudov.

Keystone-SDA

10.04.2026, 15:39

Habitué des volte-face, Fury sort de sa retraite pour la énième fois à l'occasion de ce combat disputé dans le stade de foot des Spurs de Tottenham.

«Les gens remettent toujours en question ma retraite», a déclaré l'imprévisible Britannique de 37 ans (34 victoires, 2 défaites, 1 nul) jeudi en conférence de presse.

Boxe. La superstar Tyson Fury raccroche les gants à 36 ans

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«Ne vous y trompez pas, quand j'annonce ma retraite, je n'ai absolument aucune intention de revenir», a-t-il assuré. «Mais après quelques mois, je m'ennuie dans ma vie normale. Déposer les enfants à l'école, promener les chiens, ce genre de choses... Tout ce qu'il y autour des grands combats me manque.»

«Je me suis déjà retiré cinq fois auparavant, et à chaque fois j'étais sincère. Je suis revenu quatre fois avec succès, on verra bien si ça fera cinq.»

Avant d'affronter Joshua?

Face à Makhmudov, boxeur russe de 36 ans installé au Canada, l'ancien double champion du monde des lourds espère se relancer après ses deux défaites de rang, les seules de sa carrière, contre l'Ukrainien Usyk.

Avec dans le viseur un combat contre son rival anglais Anthony Joshua que toute l'Angleterre attend depuis tant d'années?

Fury et Joshua ont failli s'affronter à plusieurs reprises, mais des différends contractuels, des problèmes de condition physique et des défaites subies ailleurs ont fait capoter les précédentes tentatives visant à les faire s'affronter.

Boxe. Usyk, l’indétrônable : une nouvelle victoire face à Fury

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Leurs camps étaient semble-t-il sur le point de conclure un accord avant que Joshua ne décide de faire une pause dans sa carrière de boxeur à la suite d'un accident de voiture qui a coûté la vie à deux de ses amis proches en décembre.

En conférence de presse, Fury a toutefois voulu recentrer les débats sur son combat de samedi: «Je ne veux pas citer de noms alors que j'ai un adversaire dangereux en face de moi. Je dois d'abord m'occuper de Makhmudov.»

Avant de se dédire quelques instants plus tard dans une interview à The Ring: «En ce qui me concerne, je vais me concentrer sur ce grand gaillard russe, puis sur Anthony Joshua, et peut-être sur un troisième combat (contre Oleksandr Usyk)».

«À 100%»

Pour ce combat, Fury ne pourra en tout cas pas compter sur le soutien de son père John, figure fantasque et longtemps familière du coin de son fils.

John Fury a en effet déclaré le mois dernier que son fils avait «dépassé son apogée» depuis la conclusion de sa trilogie épique contre l'Américain Deontay Wilder. «Tyson n'est plus le même depuis les combats contre Wilder, ils l'ont achevé... Makhmudov va être un problème pour Tyson», a-t-il estimé.

Boxe. Avant leur combat, Fury et Usyk se défient du regard pendant... 11 minutes !

BoxeAvant leur combat, Fury et Usyk se défient du regard pendant... 11 minutes !

Ce à quoi l'intéressé a répondu: «Je n'ai rien perdu de ma vitesse. Je l'ai toujours. À 100 %».

Quant à Makhmudov, il a minimisé les suggestions selon lesquelles Fury, «un grand boxeur», serait handicapé par sa période d'inactivité. «Ce n'est pas un problème pour lui grâce à son expérience», a déclaré le Russe (21 victoires, 2 défaites), qui a brièvement enlacé Fury dans une étreinte amicale. «

«C'est peut-être même le contraire, car il a été capable de se remettre de combats difficiles par le passé.»

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