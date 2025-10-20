  1. Clients Privés
Cyclisme L’usage des cétones ni recommandé ni interdit par l’UCI

ATS

20.10.2025 - 14:01

L'Union cycliste internationale (UCI) ne recommande pas l'usage de compléments alimentaires à base de cétones dans les programmes nutritionnels des coureurs. Mais elle ne les interdit pas, a fait savoir l'instance dans un communiqué.

L'Union cycliste internationale ne recommande pas l'usage de compléments alimentaires à base de cétones.
L'Union cycliste internationale ne recommande pas l'usage de compléments alimentaires à base de cétones.
IMAGO/Pond5 Images
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.10.2025, 14:01

«Les résultats d'une étude approfondie et de haute qualité démontrent que la prise de cétones après une compétition ou un entraînement intensif n'a aucun effet sur la qualité de la récupération», indique l'UCI.

«Comme il n'existe aucune preuve convaincante que les compléments alimentaires à base de cétones améliorent les performances ou la récupération, l'UCI ne voit aucune raison de les utiliser. Par conséquent, l'UCI ne recommande pas l'inclusion de tels compléments dans les programmes nutritionnels des coureurs», poursuit le communiqué.

Il existe désormais «un consensus pour considérer que ces compléments n'ont aucun effet sur les performances lors d'efforts d'endurance», a encore expliqué l'instance. L'UCI ne parle cependant pas d'interdire les cétones.

