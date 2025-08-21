  1. Clients Privés
Athlétisme Un 100 m dames de haut vol en Ligue de diamant à Bruxelles

ATS

21.8.2025 - 13:51

Un casting trois étoiles sur 100 m à Bruxelles: les stars américaines de la ligne droite Melissa Jefferson-Wooden et Sha'Carri Richardson, alignées aux côtés de la légende jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, s'affrontent vendredi soir au meeting belge de Ligue de diamant, à moins d'un mois des Mondiaux à Tokyo.

Shelly-Ann Fraser-Pryce compte bien montrer qu'il faut encore compter sur elle à 38 ans (archive).
Shelly-Ann Fraser-Pryce compte bien montrer qu'il faut encore compter sur elle à 38 ans (archive).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.08.2025, 13:51

Médaillée de bronze l'an dernier à Paris, Jefferson-Wooden a réalisé à Eugene début août la meilleure performance mondiale de la saison avec un chrono en 10''65. L'athlète de 24 ans, désormais 5e sprinteuse la plus rapide de l'histoire de la ligne droite, arrive au Mémorial Van Damme avec bien plus de certitudes que sa compatriote Sha'Carri Richardson.

La Texane est invitée sur 100 m aux Championnats du monde au Japon (13-21 septembre) en qualité de tenante du titre mais ne s'est pas encore montrée très rassurante cette saison, après avoir repris tardivement à cause d'une blessure.

Après son arrestation. Sha'Carri Richardson : «Je m'excuse auprès de Christian»

Après son arrestationSha'Carri Richardson : «Je m'excuse auprès de Christian»

Avec une simple 6e place à Chorzow en 11''05 la semaine dernière, loin derrière Jefferson-Wooden (10''66), Richardson avait quitté les sélections américaines début août après la révélation de son arrestation à l'aéroport de Seattle pour violences contre son conjoint.

Pour sa dernière saison, l'octuple médaillée olympique Shelly-Ann Fraser-Pryce compte bien montrer qu'il faut encore compter sur elle à 38 ans. «Chaque fois que je suis sur la piste, c'est pour gagner. Je ne serais pas là si je ne pensais pas pouvoir le faire», a assuré la quintuple championne du monde du 100 m en conférence de presse.

Blessée avant les demi-finales du 100 m aux JO de Paris, la sprinteuse à la longévité exceptionnelle a obtenu son ticket pour le Japon fin juin en courant en 10''91, son meilleur temps de l'année.

Tentative de record sur 5000 m

Les autres épreuves de la soirée pourront compter sur une météo plus clémente qu'à Lausanne, où des trombes d'eau ont balayé la piste mercredi. Sur 5000 m, Agnes Ngetich a annoncé une tentative de record du monde pour effacer la marque que Beatrice Chebet a établie début juillet à Eugene (13'58''06).

50e d’Athletissima. Un jubilé et ses émotions douchés par un trouble-fête

50e d’AthletissimaUn jubilé et ses émotions douchés par un trouble-fête

Le grand absent de Bruxelles s'appelle Jakob Ingebrigsten: blessé au tendon d'Achille au printemps, le Norvégien a annoncé son forfait à la presse locale, alors qu'il n'a toujours pas couru en plein air cette saison et qu'il vise le titre mondial du 1500 m à Tokyo.

Archive sur le même thème

Athletissima fête sa 50e édition

Athletissima fête sa 50e édition

Mercredi soir, Athletissima va vire sa 50e édition à la Pontaise (20h). Retour sur les meilleures performances réalisées par les stars de l’athlétisme à l’incontournable meeting lausannois.

18.08.2025

