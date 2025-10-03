  1. Clients Privés
Mondiaux de para-athlétisme Dixième titre : Debrunner laisse des miettes à la concurrence

ATS

3.10.2025 - 16:47

Catherine Debrunner a conclu en beauté ses championnats du monde 2025. La Thurgovienne a conquis vendredi une cinquième médaille d'or à New Delhi, portant son total à dix titres mondiaux.

Catherine Debrunner (ici lors du dernier marathon de Londres) a remporté cinq titres mondiaux à New Delhi
Catherine Debrunner (ici lors du dernier marathon de Londres) a remporté cinq titres mondiaux à New Delhi
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 16:47

03.10.2025, 16:53

Mondiaux de para-athlétisme. Un troisième titre pour la Suissesse Catherine Debrunner

Mondiaux de para-athlétismeUn troisième titre pour la Suissesse Catherine Debrunner

Déjà sacrée sur 100, 800, 1500 et 5000 m dans la mégapole indienne, Catherine Debrunner a triomphé sur 400 m vendredi. Elle s'est imposée en 50''58, un nouveau record des championnats du monde, en devançant de plus de trois secondes sa principale rivale.

Fauteuil roulant. Intouchable, Catherine Debrunner décroche un 4e titre

Fauteuil roulantIntouchable, Catherine Debrunner décroche un 4e titre

«Je n'étais encore jamais parvenue à remporter cinq titres lors d'une même édition des Mondiaux. C'est incroyablement beau», s'est réjouie celle qui avait également été sacrée à cinq reprises lors des Paralympiques de Paris 2024 (sur 400, 800, 1500, 5000 m ainsi que sur le marathon).

Para-athlétisme. Debrunner offre à la Suisse sa première médaille à New Delhi

Para-athlétismeDebrunner offre à la Suisse sa première médaille à New Delhi

