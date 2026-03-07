  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Victoire renversante de Clint Capela et les Rockets

ATS

7.3.2026 - 07:58

Battu en prolongation par Golden State la veille, Houston a parfaitement su réagir vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont battu Portland 106-99.

Keystone-SDA

07.03.2026, 07:58

07.03.2026, 08:06

Menés 85-77 après une minute de jeu dans le dernier quart-temps, les Rockets ont renversé la table grâce à un partiel de 23-4 pour signer leur 39e succès de la saison, le cinquième dans leurs sept dernières parties. Ils confortent ainsi leur 4e place dans la Conférence Ouest.

Pivot titulaire de Houston, Alperen Sengun a brillé en cumulant 28 points et 6 rebonds. Mais le Turc a été très vite pénalisé par les fautes, offrant ainsi un temps de jeu important à Clint Capela (22 minutes). Le Genevois a fait le job en défense, captant 6 rebonds, mais il est resté discret en attaque (2 points).

NBA. Coup dur et fin de saison pour Yanic Konan Niederhäuser !

NBACoup dur et fin de saison pour Yanic Konan Niederhäuser !

La soirée a aussi été marquée par le retour aux affaires de Jayson Tatum. Victime d'une déchirure du tendon d'Achille droit il y a dix mois, l'ailier-vedette de Boston a été aligné durant 27 minutes dans un match gagné 120-100 face à Dallas. Et il a brillé cumulant 15 points, 12 rebonds et 7 assists.

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !
Loïc Meillard à la bagarre, Marco Odermatt fait la moue
Barack Obama tire à boulets rouge sur l'administration Trump
Nuit d’horreur chez Pinturault : quatre hommes condamnés