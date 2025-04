Comme Tadej Pogacar, la lauréate du Tour des Flandres féminin portait le maillot de championne du monde. La Belge Lotte Kopecky a triomphé devant son public dimanche, à l'issue d'une course que les Suissesses Elise Chabbey et Marlen Reusser ont finie dans le top 10.

Pauline Ferrand-Prévot doit s'incliner : la Française prend la 2e place du Tour des Flandres derrière une Lotte Kopecky trop forte au sprint 💪 #RVV25 #LesRP pic.twitter.com/0aoPaYkl4y — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 6, 2025

Keystone-SDA ATS

Kopecky (29 ans) s'est imposée après 169 km au sprint, réglant un groupe de quatre devant la Française Pauline Ferrand-Prévot et l'Allemande Liane Lippert. Elle remporte ainsi le Ronde pour la troisième fois, après 2022 et 2023, un record absolu chez les dames dans ce Monument.

Elise Chabbey et Marlen Reusser ont franchi la ligne d'arrivée avec le premier groupe de poursuivantes, la Genevoise et la Bernoise se classant respectivement 7e et 10e avec 1'13 de retard. Alors que Reusser a apporté une aide précieuse à sa coéquipière Liane Lippert, Chabbey a joué de malchance en tombant dans un virage à gauche à 38 km de l'arrivée, après une chute de sa coéquipière Amber Kraak.

Après une énorme course-poursuite, la Genevoise a réussi à rejoindre le groupe de tête mais n'a pas pu suivre l'attaque de Lippert à 18 km de l'arrivée. Une troisième Suissesse, Noemi Rüegg figurait alors également dans ce groupe de 17 coureuses. La Zurichoise a terminé 15e, après avoir brillé deux semaines plus tôt à Milan-Sanremo (3e).