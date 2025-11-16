La délégation suisse a conclu en beauté les Mondiaux au Caire. Anja Senti s'est parée d'or à la carabine à 300 m en position couchée dimanche, l'équipe masculine (Gilles Dufaux, Sandro Greuter, Pascal Bachmann) décrochant l'argent dans cette même discipline non-olympique.

Des Mondiaux réussis pour la Suisse et Gilles Dufaux. imago images/K�bi Schenkel

Keystone-SDA ATS

Les tireurs suisses quittent donc l'Egypte avec douze podiums à leur tableau de chasse, dont trois titres. Samedi, les Helvètes avaient conquis leurs deux premières médailles d'or, déjà dans des disciplines ne figurant pas au programme des prochains JO (Adrian Schaub au pistolet standard à 25 m, le trio Dufaux/Greuter/Bachmann dans le match aux trois positions à la carabine à 300 mètres).