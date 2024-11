L'équipe de Suisse masculine est toujours invaincue dans la 1re phase des pré-qualifications à la Coupe du monde 2027. Elle a cueilli en Azerbaïdjan son quatrième succès en quatre sorties.

Ilias Papatheodorou donne des consignes à Roberto Kovac KEYSTONE

ATS

Les joueurs d'Ilias Papatheodorou sont allés s'imposer 85-55 dimanche à Bakou, trois jours après avoir écrasé le Kosovo 75-43 pour la der' de Jonathan Kazadi sous le maillot national. Sans Roberto Kovac, blessé, ils ont forcé la décision dans un troisième quart conclu sur un partiel de 16-1.

Cette rencontre, programmée dès 14h heure locale, avait pourtant démarré de la pire des manières pour une sélection helvétique dont la marge n'était que de deux unités à la mi-temps (35-37). L'Azerbaïdjan menait ainsi 11-0 après seulement 2'27 de jeu face à une équipe de Suisse amorphe.

Le temps-mort demandé à cet instant par Ilias Papatheodorou a permis aux Helvètes de se ressaisir. Un partiel de 7-0 – avec 5 points de Dylan Ducommun au passage – en leur faveur a suivi, et ils ont pris pour la première fois l'avantage à la 17e (28-29) après un lay-up de Toni Rokac au bout d'une contre-attaque.

Rokac et Ducommun furent d'ailleurs deux des principaux garants du succès helvétique, qui s'est dessiné entre la 26e (42-45) et la 33e minute (43-68). L'ailier-fort du Cibona Zagreb a réussi 19 points, avec un 8/10 au tir, le meneur d'Union Neuchâtel cumulant 14 points, 5 passes décisives et 3 rebonds. Selin Fofana (14 points et 11 assists) s'est également illustré dimanche.

Deux matches en février

Avec quatre victoires en quatre sorties, la Suisse est pratiquement assurée de disputer la seconde phase pré-qualificative, le meilleur 2e accompagnant les trois vainqueurs de groupe au 2e tour. Elle disputera ses deux derniers matches dans ce groupe A en février, le 20 face à l'Irlande et trois jours plus tard au Kosovo.

ats