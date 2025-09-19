  1. Clients Privés
Mondiaux d'athlétisme Un 4e titre pour Lyles sur 200 m, Jefferson-Wooden signe le doublé

ATS

19.9.2025 - 15:23

Noah Lyles a décroché un 4e titre mondial de rang sur 200 m. L'Américain s'est imposé en 19''52 devant son compatriote Kenny Bednarek (19''58) et le Jamaïcain Bryan Levell (19''64), vendredi à Tokyo.

Un 4e titre pour Lyles, Jefferson-Wooden signe le doublé - Gallery
Un 4e titre pour Lyles, Jefferson-Wooden signe le doublé - Gallery. Noah Lyles (au centre) reste le patron du demi-tour de piste.

Noah Lyles (au centre) reste le patron du demi-tour de piste.

Photo: KEYSTONE

Un 4e titre pour Lyles, Jefferson-Wooden signe le doublé - Gallery. Melissa Jefferson-Wooden est bien la reine du sprint.

Melissa Jefferson-Wooden est bien la reine du sprint.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

19.09.2025, 15:23

19.09.2025, 16:16

Le showman floridien a remporté une finale de haut niveau. Les trois médaillés et le Botswanais Letsile Tebogo sont sortis du virage au coude-à-coude, mais Lyles a fait parler sa puissance dans la dernière ligne droite alors que Tebogo, champion olympique l'été dernier à Paris, a échoué à un centième du podium.

«J'ai contrôlé la course. Je savais que certains allaient se crisper, mais je suis resté détendu et j'ai fait le travail», a dit Noah Lyles après la course. «J'ai hâte d'être en 2027 pour devenir le seul homme à avoir remporté cinq titres sur 200 m», a-t-il lancé.

L'athlète de 28 ans, médaillé de bronze dimanche sur le 100 m, a bien montré qu'il restait le patron sur le demi-tour de piste, six ans après son premier titre à Doha. Il n'a toutefois pas réussi à se rapprocher du record du monde d'Usain Bolt (19''19), l'un de ses grands objectifs, échouant à 21 centièmes de son record personnel datant des Mondiaux d'Eugene en 2022 (19''31).

C'est en revanche la douche froide pour Tebogo, qui visait un doublé 100/200 m à Tokyo. Le Botswanais avait déjà été disqualifié pour faux départ lors de la finale de la ligne droite.

Doublé 100/200 m pour «MJW»

Melissa Jefferson-Wooden est bien la reine du sprint. L'Américaine de 24 ans n'a laissé aucune chance à ses concurrentes en finale du 200 m, coupant la ligne en 21''68 devant la Britannique Amy Hunt (22''14) et la tenante du titre jamaïcaine Shericka Jackson (22''18).

Médaillée de bronze sur la ligne droite aux Jeux de Paris, «MJW» signe ainsi un fantastique doublé après avoir remporté l'or sur 100 m dimanche (10''61). Elle a décroché au Japon ses deux premières médailles mondiales en individuel.

