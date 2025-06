L'une des grandes courses de la 50e édition d'Athletissima le 20 août sera le 800 m messieurs. Avec les trois hommes les plus rapides du moment, dont le champion olympique kényan Emmanuel Wanyonyi.

Emmanuel Wanyonyi avait ébloui la Pontaise en 2024. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ceux qui étaient présents à la Pontaise l'an dernier se souviennent de l'incroyable course et du duel entre Wanyonyi et le Canadien Marco Arop, son dauphin aux JO de Paris pour un centième!

Aérien et poussé par le public lausannois, Wanyonyi (20 ans seulement) avait effectué ses deux tours de piste en 1'41''11 pour devenir le deuxième homme le plus rapide du monde sur la distance, derrière l'immense David Rudisha, recordman du monde en 1'40''91.

Avec les Mondiaux de Tokyo en septembre, il y a fort à parier que les athlètes seront tous dans une excellente forme sur le tartan magique de la Pontaise. Et Marco Arop, champion du monde il y a deux ans à Budapest devant Wanyonyi, aura à coeur de défendre son titre face à celui qui est devenu très rapidement l'héritier de Wilson Kipketer et Rudisha. Le champion d'Europe français Gabriel Tual essaiera lui aussi de se battre pour la victoire.

Le concours de la longueur sera l'un des points forts du meeting avec les suspects usuels que sont le double champion olympique Miltiadis Tentoglou et l'Appenzellois Simon Ehammer qui a bondi à 8m34 à Götzis. Les deux hommes se méfieront de l'Italien Mattia Furlani, auteur lui de 8m37 plus tôt dans la saison.

Les spectateurs vaudois auront également la chance de voir la championne olympique du 100 m, Julien Alfred. La sprinteuse de Sainte-Lucie s'alignera sur 200 m, une distance où elle détient la meilleure performance de l'année en 21''88.