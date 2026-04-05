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Mondial de curling La Suède se pare d'or, 8e titre mondial pour Niklas Edin

ATS

5.4.2026 - 07:05

La Suède s'est parée d'or dans le championnat du monde messieurs en battant le Canada 9-6 en finale samedi à Ogden. Son légendaire skip Niklas Edin a ainsi décroché son huitième titre mondial.

Niklas Edin (à droite) a décroché samedi son 8e titre mondial.
Niklas Edin (à droite) a décroché samedi son 8e titre mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.04.2026, 07:05

05.04.2026, 07:52

Auteure de JO 2026 décevants, avec un 9e rang final et deux victoires en neuf matches, la Suède a donc parfaitement su réagir lors du Mondial disputé en Utah. Les Scandinaves – dont l'une des deux seules défaites enregistrées à Ogden a été subie face au CC Glaris – ont maîtrisé leur sujet en finale.

Niklas Edin et ses coéquipiers ont mis tout de suite le Canada du skip Matt Dunstone sous pression, inscrivant deux points dans le premier et dans le troisième end tout en forçant les joueurs à la feuille d'érable à n'en marquer qu'un seul dans la deuxième manche. Les Suédois ont géré jusqu'au bout cet avantage, même si le Canada est revenu deux fois à une longueur.

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