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WNBA Accord «historique» sur les revenus établi avec les joueuses

ATS

21.3.2026 - 07:28

Un accord financier qualifié d'«historique» a été trouvé entre la WNBA, la ligue féminine nord-américaine, et le syndicat des joueuses.

A'ja Wilson et les joueuses de WNBA vont voir leurs revenus augmenter fortement
A'ja Wilson et les joueuses de WNBA vont voir leurs revenus augmenter fortement
ATS

Keystone-SDA

21.03.2026, 07:28

21.03.2026, 08:43

Les deux parties l'ont annoncé vendredi, après des mois d'âpres négociations.

La nouvelle convention collective, qui va être signée pour sept saisons et entrera en vigueur dès 2026, lie pour la première fois les revenus des joueuses à un pourcentage du revenu total de la ligue, en pleine expansion.

La commissionnaire de la WNBA Cathy Engelbert, durement critiquée à l'automne dernier par les joueuses, a salué «un moment fondateur pour la WNBA et ses 30 ans d'histoire, ainsi que pour le sport professionnel féminin».

«Reprendre possession de leur valeur»

L'accord, décrit comme «historique» dans un communiqué commun, permet aux joueuses de «reprendre possession de leur valeur et de leur futur, au côté d'une ligue qui grandit grâce à elles», souligne la présidente du syndicat des joueuses Nneka Ogwumike, dix fois All-Star du championnat.

Les revenus des joueuses doivent grandement augmenter. Le plafond salarial doit ainsi passer de 1,5 million de dollars en 2025 à 7 millions de dollars par équipe dès 2026, avec une projection à 11 millions de dollars en 2032.

Multiplication du salaire maximal

Le montant maximal qu'une joueuse peut percevoir passera à 1,4 million de dollars annuels contre environ 250'000 dollars en 2025, avec une projection à 2,4 millions en 2032. Le salaire moyen devrait passer de 120'000 à 583'000 dollars annuels, jusqu'à 1 million de dollars en 2032, le minimum passant lui de 66'000 à 270'000 dollars annuels dès en 2026.

La nouvelle convention doit encore être ratifiée par une majorité des joueuses et par le conseil d'administration de la WNBA. Le championnat doit reprendre le 8 mai avec deux nouvelles équipes, Toronto et Portland, portant le total à 15 franchises.

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