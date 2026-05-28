L'alpiniste américain Tyler Andrews a battu jeudi le record de l'ascension la plus rapide du mont Everest - avec oxygène - en parcourant en moins de dix heures la voie qui mène du camp de base (5.364 m) au sommet (8.848 m), a-t-on appris auprès de son équipe.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Il atteint le sommet en seulement 9 heures et 55 minutes», a précisé à l'AFP David Stephen Sherpa, le responsable de la compagnie Asia Trekking, organisatrice de l'expédition.

Le précédent record homologué de la spécialité était détenu par le grimpeur népalais Lhakpa Gelu Sherpa, qui avait rallié en 2003 le «toit du monde» en suivant le même chemin en 10 heures et 56 minutes.

Selon Asian Trekking, Tyler Andrews, 36 ans, a réussi son ascension en solitaire mais en bénéficiant de l'assistance de deux guides, qui lui ont fourni de l'oxygène, de l'eau et du matériel le long de son parcours.

Plus de 950 grimpeurs, selon les autorités népalaises, ont réussi à rejoindre le sommet le plus haut de la planète lors de la saison d'ascension de printemps ouverte le 13 mai, qui s'annonce historique pour cause de météo favorable.

Selon le livre Guinness des records, le plus grand nombre d'ascensions de l'Everest en une seule saison était jusque-là de 872, un record établi en 2019.

Plusieurs autres records ont déjà été battus cette année, dont celui du plus grands nombre d'ascensions en une seule journée (275, le 21 mai) et celui du nombre de permis délivrés par les autorités aux étrangers (494).

Cinq grimpeurs - deux Indiens et trois Népalais - sont morts cette année sur les pentes de l'Everest. A titre de comparaison, 18 personnes y avaient perdu la vie en 2023, la saison la plus meurtrière.

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