L'ancien basketteur professionnel Brandon Hunter est décédé soudainement pendant une session de hot yoga. L’Américain avait 42 ans.

Selon plusieurs médias américains, Brandon Hunter a perdu la vie mardi à Orlando pendant une séance de hot yoga. Le hot yoga est une forme de yoga qui se pratique dans des conditions chaudes et humides. Durant les séances, les températures peuvent monter jusqu’à près de 40 degrés.

La pratique du hot yoga entraîne une transpiration importante sollicitant fortement le système cardiovasculaire. Il ne convient donc pas à des personnes qui ont des problèmes cardiaques.

Selon les membres de son entourage, Brandon Hunter ne souffraient pas de problèmes cardiaques. «Il faisait régulièrement du hot yoga. Il était en bonne forme, pour autant que nous le sachions. Nous sommes tout simplement choqués», a déclaré la belle-mère de Hunter, Carolyn Cliett, à «NBC».

Le natif de Cincinnati a joué en NBA pour les Boston Celtics et Orlando Magic, avant de partir pour l'Europe, où il a notamment été sous contrat avec des équipes en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Israël et en France. Hunter laisse derrière lui une femme et trois enfants âgés de 5 à 15 ans.