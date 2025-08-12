L'athlète italien Mattia Debertolis est mort mardi après avoir participé à une course d'orientation aux Jeux mondiaux organisés dans la ville chinoise de Chengdu, ont annoncé les organisateurs.

Mattia Debertolis est mort mardi après avoir participé à une course d'orientation aux Jeux mondiaux (archive). IMAGO/Bildbyran

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Debertolis, 29 ans, a été retrouvé inconscient vendredi lors d'une épreuve. Hospitalisé, il est finalement décédé mardi, ont écrit les organisateurs des Jeux mondiaux et la Fédération internationale de course d'orientation (IOF) dans un communiqué commun.

«Malgré les soins médicaux experts prodigués immédiatement dans l'un des meilleurs établissements médicaux de Chine, il est décédé», relate le communiqué, qui ne précise pas la cause du décès.

La course remportée par le Suisse Riccardo Rancan

L'événement, organisé à quelque 50 kilomètres du centre de Chengdu, s'est tenu par une température dépassant 30°C. Debertolis participait à la finale masculine sur moyenne distance. Le gagnant de l'épreuve, le Suisse Riccardo Rancan, a terminé la course en 45 minutes 22 secondes.

Mattia Debertolis était 137e au classement masculin mondial de course d'orientation établi par la fédération. Il avait participé à plusieurs mondiaux.

La 12e édition des Jeux mondiaux, un événement sportif organisé tous les quatre ans avec des disciplines non retenues aux Jeux olympiques, s'est ouverte jeudi dernier et doit se terminer dimanche.