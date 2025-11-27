  1. Clients Privés
VTT Un bilan réjouissant pour les Mondiaux en Valais

ATS

27.11.2025 - 17:10

Près de deux mois après les premiers Mondiaux combinés de VTT en Valais, les organisateurs et l'association responsable de l'événement ont tiré un bilan très positif vendredi devant la presse. Environ 110'000 spectateurs se sont rendus sur place.

Environ 110'000 spectateurs se sont rendus aux Mondiaux de VTT en Valais.
Environ 110'000 spectateurs se sont rendus aux Mondiaux de VTT en Valais.
ats

Keystone-SDA

27.11.2025, 17:10

Le bilan n'est donc pas uniquement positif sur le plan sportif pour la Suisse, avec les 14 médailles récoltées par l'équipe nationale. Ainsi, les retransmissions télévisées ont été suivies par plus de 57 millions de personnes dans 96 pays, contre près de 10 millions dans 48 nations lors des Championnats du monde de VTT de 2024 en Andorre, qui s'étaient déroulés dans le format traditionnel. Sur place, près de 110'000 spectateurs étaient présents en Valais, ont fait savoir les organisateurs.

Pour le canton du Valais, les Championnats du monde ont généré une valeur ajoutée de plus de 19 millions de francs, ce qui correspond à 228 emplois à plein temps. De plus, grâce aux mesures d'accompagnement, le Valais s'est doté d'une structure de promotion du cyclisme de premier plan, ce qui doit permettre à Swiss Cycling d'augmenter sa capacité à recruter des talents valaisans.

«Pour nous, il est important d'avoir prouvé qu'il est possible d'organiser en Suisse de grandes manifestations internationales avec des comptes équilibrés», se félicite Thomas Peter, directeur de Swiss Cycling.

