Il s’arrête pour son frère «Tout donner pour que la flamme de son cœur ne s’éteigne pas»

Nicolas Larchevêque

14.8.2025

Le boxeur japonais Yudai Shigeoka a annoncé mettre un terme à sa carrière afin de soutenir son frère plongé dans le coma depuis un combat en mai, alors que ce sport est secoué par la mort de deux boxeurs.

Yudai Shigeoka (à droite) a mis fin à sa carrière afin de soutenir son frère, Ginjiro (à gauche), plongé dans le coma.
Yudai Shigeoka (à droite) a mis fin à sa carrière afin de soutenir son frère, Ginjiro (à gauche), plongé dans le coma.
IMAGO/Kyodo News

Agence France-Presse

14.08.2025, 10:23

14.08.2025, 11:32

Yudai Shigeoka, l’ancien champion WBC des poids pailles, a vu son frère Ginjiro, 25 ans, s’effondrer après un combat contre le boxeur philippin Pedro Taduran à Osaka, avant d’être opéré en urgence. Il est toujours dans le coma mais sa vie n’est plus en danger, selon la Fédération japonaise de boxe. Il a récemment été transféré dans un autre hôpital.

«Je l’encourage chaque jour en lui disant de ne pas baisser les bras et de tout donner pour que la flamme de son cœur ne s’éteigne pas», a confié Yudai Shigeoka sur Instagram. «Je crois que c'est mon rôle, en tant que grand frère, d’améliorer sa vie à partir de maintenant», a-t-il ajouté, évoquant la création d'un lieu honorant Ginjiro.

«Les projets avancent régulièrement. C’est pourquoi j’ai décidé de prendre ma retraite. Je n’ai aucun regret. Le véritable défi commence maintenant», a-t-il déclaré.

Le monde de la boxe japonaise est sous le choc après la mort de Shigetoshi Kotari, super-plume, et de Hiromasa Urakawa, poids léger, tous deux âgés de 28 ans, décédés quelques jours après des blessures subies lors de combats distincts à Tokyo le 2 août.

Choc au Japon. Les combats virent au drame : deux boxeurs décèdent !

Choc au JaponLes combats virent au drame : deux boxeurs décèdent !

