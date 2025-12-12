  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Snowboard Le Valdo-Brésilien Pat Burgener meilleur «Suisse» en half-pipe

ATS

12.12.2025 - 08:32

Pour le lancement de la saison de Coupe du monde de snowboard en half-pipe, Pat Burgener a manqué de peu le podium lors de sa première participation pour le Brésil.

Pat Burgener représente désormais le Brésil (archive).
Pat Burgener représente désormais le Brésil (archive).
IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA

12.12.2025, 08:32

Le Vaudois de 31 ans, qui a quitté Swiss Ski cet été pour rejoindre l'équipe sud-américaine, a terminé 4e au Secret Garden Resort en Chine, derrière trois Japonais et le vainqueur Ayumu Hirano.

Snowboard. Le Vaudois Pat Burgener ne ridera plus pour la Suisse, mais pour... le Brésil !

SnowboardLe Vaudois Pat Burgener ne ridera plus pour la Suisse, mais pour... le Brésil !

Les Suisses ont manqué de peu la finale chez les hommes. Jan Scherrer, qui se remet d'une blessure complexe contractée il y a plus d'un an, a été le meilleur Suisse en se classant 16e.

Snowboard. Jan Scherrer de retour : «Personne n’a subi une telle blessure»

SnowboardJan Scherrer de retour : «Personne n’a subi une telle blessure»

Chez les femmes, la Zurichoise Isabelle Lötscher a terminé 5e, égalant ainsi son meilleur résultat en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Sud-Coréenne Choi Gaon.

Les plus lus

Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !
Suivez la descente dames en direct
Happy Mania : l’élue du Grand-Saconnex davantage impliquée selon l’enquête
Trump arbore à nouveau un pansement: poignées de main pointées