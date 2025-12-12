Pour le lancement de la saison de Coupe du monde de snowboard en half-pipe, Pat Burgener a manqué de peu le podium lors de sa première participation pour le Brésil.

Pat Burgener représente désormais le Brésil (archive). IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA ATS

Le Vaudois de 31 ans, qui a quitté Swiss Ski cet été pour rejoindre l'équipe sud-américaine, a terminé 4e au Secret Garden Resort en Chine, derrière trois Japonais et le vainqueur Ayumu Hirano.

Les Suisses ont manqué de peu la finale chez les hommes. Jan Scherrer, qui se remet d'une blessure complexe contractée il y a plus d'un an, a été le meilleur Suisse en se classant 16e.

Chez les femmes, la Zurichoise Isabelle Lötscher a terminé 5e, égalant ainsi son meilleur résultat en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Sud-Coréenne Choi Gaon.