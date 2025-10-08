Un célèbre journaliste français perd la vie tragiquement à 52 ans

Le journaliste sportif Guillaume Di Grazia, ancien commentateur du cyclisme sur la chaîne Eurosport, est mort mardi à l'âge de 52 ans, deux jours après un accident lors d'une fête taurine dans le Gard, a annoncé sa famille mercredi à l'AFP.

Mercredi, nous avons eu la douleur d’apprendre la mort accidentelle de Guillaume Di Grazia, à 52 ans. Membre de la rédaction d’Eurosport durant 26 ans, Guillaume était un journaliste à part, visionnaire, passionné qui aura durablement marqué l’histoire de la chaîne.



Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

M. Di Grazia est mort «à la suite d'un accident» survenu dimanche «lors de la fête votive organisée à Langlade (Gard)», pendant «une abrivado, une tradition camarguaise au cours de laquelle des taureaux sont conduits en course encadrés par des cavaliers», a indiqué sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP.

Reconnu comme l'un des spécialistes français du cyclisme, le journaliste avait fêté ses 52 ans le 4 octobre. Entré comme stagiaire à Eurosport en 1999, il en était devenu le commentateur emblématique du Tour de France.

M. Di Grazia a quitté la chaîne payante cet été. Selon le journal «L'Equipe», il avait été suspendu une première fois en mai en raison d'un «comportement inapproprié à l'encontre d'une maquilleuse», puis une seconde fois en juillet, ce qui l'avait privé de Tour de France.

Accident du genre fréquent

Outre le cyclisme, il avait notamment commenté le football, le biathlon et le saut à skis, a rappelé sa famille. Le genre d'accident qui a coûté la vie au journaliste n'est pas rare dans les fêtes votives organisées dans le sud.

Début septembre, un homme de 52 ans était mort après avoir été renversé par un cheval et un taureau puis percuté par un véhicule lors d'un lâcher dans les rues d'Aramon, un village du Gard. En juillet, un septuagénaire avait été mortellement percuté par un taureau lors d'un lâcher dans les rues de Générac, une autre commune du Gard.