Steve Guerdat pris à partie par un champion olympique au tribunal

Le champion olympique français de saut d'obstacle à Rio, Kevin Staut, et son ex-compagne norvégienne, la cavalière internationale Marie Valdar Longem, étaient jugés jeudi au tribunal de Lisieux pour violences volontaires commises à Bordeaux en février 2023. Le cavalier jurassien Steve Guerdat était aussi présent pour témoigner.

Kevin Staut et son ex-compagne étaient jugés jeudi au tribunal de Lisieux. IMAGO/Martin Dokoupil

Les deux parties s'accordent sur une dispute dans une chambre d'hôtel de Bordeaux dans la nuit du 2 au 3 février 2023, Mme Longem ayant déverrouillé le téléphone de son compagnon pour lire ses messages par jalousie, et lui souhaitant le récupérer. C'est à ce moment que les versions divergent.

Mme Longem, 32 ans, accuse M. Staut de lui avoir alors porté un coup de tête au visage pour récupérer son téléphone, provoquant un saignement de nez et une perte de connaissance.

Cette thèse est démentie par M. Staut, 43 ans, qui accuse en retour la jeune femme de s'être assise sur un genou qu'elle savait douloureux, aggravant sa blessure, et de s'être elle-même blessée au visage en souhaitant se relever alors qu'il la maintenant au sol. «Coup de boule» selon l'avocat Antonin Lévy, qui défend la Norvégienne, «blessure accidentelle» pour Fanny Colin, conseil du Français.

«Cela fait onze mois que je suis traîné dans la boue»

Marie Longem est rapidement descendue à la réception de l'hôtel pour se plaindre d'avoir reçu un coup de tête, sans toutefois souhaiter l'intervention de la police, et envoyé une photo de son saignement du nez à des proches. «Ce qui est prouvé dans ce dossier, c'est qu'à la seconde où Kevin Staut quitte la chambre, Mme Longem a le nez qui saigne et elle a peur» a déclaré à l'AFP son avocat Me Lévy après l'audience. «Elle est toujours très affectée aujourd'hui», a-t-il ajouté.

Me Colin estime elle que son client «a été blessé par les assauts de Marie Longem mais il n'est pas prouvé qu'il lui ait mis un coup de tête, car ça n'est pas vrai». Le cavalier a décrit cette audience comme «une étape importante pour s'exprimer sur cette soirée, cela fait onze mois que je suis traîné dans la boue par la puissance financière et médiatique de la partie adverse».

Steve Guerdat, un témoin critiqué

Kevin Staut a également critiqué Steve Guerdat, le cavalier suisse, venu témoigner en faveur de Mme Longem : «le champion olympique de Londres qui vient à Lisieux pour parler de ça parce qu'il a une conviction sans même me demander ma version en onze mois, il n'a rien d'autre à faire ?».

Le substitut du procureur a demandé pour chacun six mois de stage de sensibilisation aux violences sexistes. Le jugement a été mis en délibéré au 22 février 2024.