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Athlétisme Un championnat du monde annuel de marathon dès 2030

ATS

7.4.2026 - 13:27

Les marathoniens auront droit dès 2030 à leur propre championnat du monde, alors que l'épreuve fait pour l'heure partie des Mondiaux d'athlétisme qui ont lieu tous les deux ans.

World Athletics et son patron Sebastian Coe vont organiser un Mondial autonome de marathon dès 2030.
World Athletics et son patron Sebastian Coe vont organiser un Mondial autonome de marathon dès 2030.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.04.2026, 13:27

07.04.2026, 14:13

C'est ce qu'a annoncé mardi World Athletics, la fédération internationale, qui parle d'une «décision stratégique favorable à l'avenir de la course de fond».

En 2027 et 2029, les médailles seront encore décernées lors des Championnats du monde d'athlétisme en plein air. Athènes est déjà en pourparlers pour accueillir la première édition du Mondial de marathon en 2030. Hommes et femmes en découdront en alternance dans cette nouvelle compétition qui aura lieu chaque année.

«Nous sommes ravis d'étudier, en collaboration avec Athènes - berceau de cette discipline légendaire -, la possibilité d'y disputer un championnat du monde autonome de marathon», a déclaré le Britannique Sebastian Coe, président de World Athletics, cité dans un communiqué.

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