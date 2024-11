Le Français Yoann Richomme a repris les commandes du Vendée Globe dans la nuit de mercredi à jeudi.

AFP / blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Le skippeur de Paprec Arkéa devance Charlie Dalin, brièvement repassé devant mercredi, et mène un groupe de tête qui a dépassé Madère et navigue désormais au large des îles Canaries.

Le groupe de douze marins, dont fait partie la Genevoise Justine Mettraux (9e), qui mène la course au pointage de 7h00 du matin jeudi se tient en moins de 100 milles marin. Ils sont même six à se tenir en moins de 26 milles en tête, avec le recul de Sam Goodchild (Vulnerable) à la sixième place.

«La nuit dernière, je me suis retrouvé à aller trois nœuds plus lentement que Charlie Dalin et je me suis contenté de cela, en me disant que ce n'était pas le moment de prendre des risques», a expliqué le Britannique. «Mais je pense que j'ai fait du bon travail en naviguant ma propre course, en essayant de fixer mon propre rythme et mes propres limites et en ne regardant pas trop les bateaux qui m'entourent».

Alan Roura et Oliver Heer à la traîne

Dans la nuit de l'Atlantique nord, Samantha Davies (Initiatives-Cœur, 17e) a elle prévenu la direction de course: si elle n'avançait plus, ce n'était pas à cause d'une avarie, mais parce qu'il n'y avait pas de vent.

C’est également compliqué pour le Genevois Alan Roura (Hublot) et le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.), qui pointent respectivement au 26e (à 192, 5 milles du premier) et 34e rang (à 281 milles) sur les 40 marins qui se sont élancés dimanche des Sables d'Olonne.