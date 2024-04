Un cheval s'invite dans le peloton, un coureur se mue en cow-boy

Mercredi dernier lors de la première étape de l’Arden Challenge, une course cycliste (Espoirs et Elite 2) organisée en Belgique, un cheval s'est joint à la partie à 10 km de l'arrivée. De quoi offrir une belle frayeur au peloton.

L'incroyable geste réalisé mercredi par Lars Daniels : à 10km de l'arrivée de la première étape de l'Arden Challenge, le Belge a arrêté un cheval qui galopait à proximité du peloton. Le cycliste, qui a pratiqué plus jeune l'équitation, a finalement terminé avec le peloton. pic.twitter.com/GP9dqR3BNZ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 30, 2024

blue Sport Clara Francey

Une situation insolite qui aurait pu mal tourner sans l'intervention salutaire de Lars Daniels, coureur de la Antwerp Cycling Team Kontich. «Le cheval continuait de galoper. Il aurait pu se heurter au peloton ou se faire écraser», a expliqué le Belge de 23 ans à la RTBF.

Tel un cow-boy, ce dernier a donc stoppé l’équidé - sellé mais sans cavalier - dans sa course folle. «J’ai simplement saisi les rênes et j’ai commencé à freiner aussi fort que possible», a-t-il dévoilé. Après avoir confié l’animal à des policiers, le jeune coureur a pu rejoindre le peloton et terminer la course.

«J’ai en effet une certaine expérience des chevaux. Quand j’étais petit, j’ai grandi dans un centre équestre, et aujourd’hui, j’assiste encore à des épreuves de saut d’obstacles et j’ai quelques amis qui montent encore souvent à cheval», a confié le coureur de la Antwerp Cycling Team Kontich au média belge HLN.