Cyclisme La Vuelta 2026 débutera par un chrono dans les rues de Monaco

ATS

25.10.2025 - 19:18

Le Tour d'Espagne 2026 commencera sur un air de Formule 1. Les coureurs disputeront un contre-la-montre de 9,6 kilomètres dans les rues de Monaco, ont annoncé les organisateurs samedi.

Keystone-SDA

25.10.2025, 19:18

Le départ sera donné le samedi 22 août sur la Place du Casino pour un tracé intégralement dessiné dans les rues de la Principauté jusqu'à l'arrivée sur le Boulevard Albert Ier, où est située chaque année la ligne d'arrivée du Grand Prix de Monaco de F1.

Monaco deviendra au passage la première ville à avoir accueili le départ des trois grands Tours après avoir déjà lancé le Tour d'Italie en 1966 et le Tour de France en 2009.

Le départ ficitf de la première étape le dimanche 23 août sera donné depuis la Place du Palais Princier avant que le peloton ne prenne la direction de la France, puis de l'Espagne.

Tour d’Espagne. Jonas Vingegaard couronné dans une Vuelta tourmentée

Tour d’EspagneJonas Vingegaard couronné dans une Vuelta tourmentée

