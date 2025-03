A l'heure de passer la main après douze ans à la tête du CIO, l'Allemand Thomas Bach a enrayé la crise des candidatures à l'accueil des Jeux olympiques. Il laisse une institution prospère mais très centralisée.

Après douze ans à la tête du CIO, Thomas Bach s’apprête à passer la main. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

JO 2036 : enfin l'embarras du choix

Le Bavarois de 71 ans a eu beau refuser de commenter son bilan, une fierté ressort de ses discours : le «nombre à deux chiffres» de territoires intéressés par l'accueil des JO d'été de 2036 et 2040, soit les premières grandes décisions au menu de son successeur.

«Nous n'avons jamais été dans une position aussi favorable», se réjouissait-il en mai 2024, un net contraste avec la crise des candidatures qui a marqué ses débuts à la tête de l'organisation.

En 2013, Tokyo avait obtenu les JO 2020 face à Istanbul et Madrid, puis Pékin avait décroché l'édition 2022 face à la seule ville d'Almaty (Kazakhstan). En 2017, Paris et Los Angeles s'étaient partagé les éditions 2024 et 2028 sans concurrence.

Fin 2014, Bach a donc mis sur les rails une série de réformes pour rendre l'accueil des Jeux de nouveau attractif, en privilégiant les infrastructures existantes plutôt que de coûteuses constructions, et en réformant la procédure de désignation pour éviter aux recalés une humiliation publique.

Et si ces tractations désormais discrètes rendent moins précis le suivi des candidatures, 2036 ouvre de nouvelles perspectives à l'instance de Lausanne: Inde, Turquie et Afrique du Sud sont officiellement sur les rangs, avec l'Indonésie, la Corée du Sud, la Hongrie et peut-être le Qatar et l'Arabie Saoudite en embuscade.

Des caisses pleines

Même la pandémie de Covid-19, qui a entraîné le report d'un an des JO 2020 de Tokyo, n'a pas enrayé la croissance des recettes du CIO, et donc la redistribution de 90% d'entre elles aux comités d'organisation ainsi qu'au mouvement olympique. Début décembre, la commission des finances annonçait que 6,8 milliards de dollars (6,46 milliards d'euros) seraient distribués au titre de l'olympiade 2021-2024, une hausse de 12% par rapport au cycle précédent et de 45% par rapport à la période 2009-2012.

A l'horizon 2032, le CIO a «déjà sécurisé des revenus commerciaux de 13,5 milliards de dollars», soit 7,3 milliards jusqu'aux JO 2028 de Los Angeles et déjà 6,2 milliards pour l'olympiade suivante, qui se terminera par les JO 2032 de Brisbane en Australie.

Le modèle économique de l'institution devra certes s'adapter à la numérisation massive des contenus, à la concurrence d'autres sources de divertissement et au retrait de trois sponsors japonais, mais sans que le CIO ne soit d'emblée aux abois.

Pour tourner la page Bach sur une note plus flatteuse encore, l'organisation a annoncé la semaine dernière l'extension jusqu'en 2036 du contrat avec la chaîne américaine NBC Universal, son diffuseur historique aux Etats-Unis, pour 3 milliards de dollars sur quatre ans.

Une «soif de changement»

Alors d'où vient la «soif de changement» que le patron de World Athletics Sebastian Coe, l'un des sept candidats à la succession de Thomas Bach, répète avoir perçu parmi les membres du CIO ?

Sous la présidence de l'Allemand, la commission exécutive qu'il dirige - composée de quatre vice-présidents et dix autres élus - a concentré à huis clos toutes les décisions délicates, de la gestion des sportifs russes après l'invasion de l'Ukraine à la présélection de l'hôte des JO 2030, 2032 et 2034, alors que la session n'a fait qu'entériner à la quasi unanimité, le plus souvent sans le moindre débat public.

La plupart des candidats promettent donc de rendre aux membres du CIO plus de pouvoir, sans toujours préciser comment ils comptent s'y prendre: chez Juan Samaranch Jr, il s'agira de revenir à une procédure d'attribution plus classique des JO, où la commission exécutive sélectionne plusieurs dossiers avant de les soumettre à la session.