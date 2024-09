Un contrôle antidopage ordonné pour... des footballeurs morts !

Le sélectionneur a cru à une caméra cachée: deux membres de l'agence antidopage norvégienne ont voulu, au début d'un rassemblement de la sélection nationale, tester des joueurs... morts depuis des décennies, a raconté mercredi Ståle Solbakken.

Stale Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, a révélé en conférence de presse que des contrôleurs antidopage ont voulu tester des joueurs décédés. IMAGO

AFP Clara Francey

«On a reçu une visite d'Antidoping Norge hier. Les joueurs suivants ont été sélectionnés pour des tests: Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Einar Gundersen et Jørgen Juve», a confié Solbakken lors d'une conférence de presse.

«J'ai commencé à me demander... Ce sont les noms qui ont été lus et ils étaient sérieux. Alors, on a dû appeler Antidoping Norge et leur demander (...): ‹c'est une caméra cachée ou quoi?›», a-t-il ajouté.

La raison de sa perplexité? Meilleur buteur de l'histoire de la sélection norvégienne avec 33 réalisations --Haaland en est pour l'instant à 31--, Juve est mort en 1983. Et Gundersen, auteur de 26 buts, est décédé en 1962.

«Ils ont sans doute pris la liste des meilleurs buteurs et ajouté quelques noms», s'est amusé Solbakken. Quant à Oscar Bobb, il est toujours bien vivant, à 21 ans, mais une blessure a durablement éloigné l'ailier droit de Manchester City des terrains de football.

Antidoping Norge a fait amende honorable. «C'est difficile de dire ce qui s'est produit mais il ne fait aucun doute que d'habitude on tape mieux dans la cible», a déclaré son directeur de la communication, Halvor Byfuglien, au journal VG.

«Il ne nous reste plus qu'à admettre nos torts, on peut en sourire au bureau aujourd'hui puis passer en revue nos routines à l'avenir», a-t-il dit, en se félicitant que la fédération ait elle aussi pris les choses avec le sourire.

Dans le cadre de la Ligue des nations, la Norvège affronte vendredi le Kazakhstan à l'extérieur, avant de recevoir l'Autriche trois jours plus tard.