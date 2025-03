Kyshawn George ne gardera pas un souvenir impérissable de son premier match à Miami. Blessé à la mâchoire, il ne l’a pas terminé.

Kyshawn George réconforté par son équipe après avoir reçu ce malheureux coup de coude de Bam Adebayo. KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Lors de cette rencontre remportée 106-90 par le Heat, le Valaisan a reçu un coup de coude involontaire de Bam Adebayo. La gravité de sa blessure n’a pas encore été précisée. Avant de quitter le terrain lors du quatrième quarter, Kyshawn George avait inscrit 10 points – 4 sur 14 au tir – et cueilli 8 rebonds.

La soirée fut plus rose pour Clint Capela. Un panier au buzzer de Caris LeVert a, en effet, offert une victoire 132-130 à Atlanta sur le parquet de Memphis. Elle permet aux Hawks de bénéficier d’un matelas confortable de 7 victoires sur la 11e place de la Conférence Est.

Face à un adversaire privé de son atout no 1 Ja Morant blessé, Atlanta a inscrit les 7 derniers points de la rencontre. La contribution de Clint Capela dans ce succès fut toutefois assez modeste avec un temps de jeu limité à 16 minutes, 11 points, 4 rebonds et un différentiel de -9 qui fait tache. En revanche, le no 1 de la draft Zaccharie Risacher a brillé en attaque avec ses 27 points, soit son troisième meilleur total de la saison.