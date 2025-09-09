  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sa Vuelta «gâchée» Un coureur contraint à l’abandon à cause d’un manifestant

Nicolas Larchevêque

9.9.2025

L'Espagnol Javier Romo, pris dans une chute provoquée par un manifestant propalestinien dimanche, a été contraint d'abandonner le Tour d'Espagne mardi lors de la 16e étape, ont annoncé les organisateurs.

Agence France-Presse

09.09.2025, 15:50

Le coureur de l'équipe Movistar, tombé au cours de la 15e étape dimanche, marquée une nouvelle fois par des manifestations propalestiennes visant l'équipe Israel-Premier Tech, avait été gêné par un homme avec un drapeau palestinien qui a trébuché en tentant de pénétrer sur la chaussée, avant d'être arrêté.

Vuelta. Le duel Vingegaard-Almeida éclipsé par les manifestations

VueltaLe duel Vingegaard-Almeida éclipsé par les manifestations

Il avait affirmé avant le départ mardi à la télévision espagnole que cet individu lui avait «gâché» sa course, estimant qu'il avait évité «une tragédie». «Je ne suis personne pour juger les actes de ces personnes, la police va s'en occuper. (...) Mais je crois que je ne suis pas celui qui doit payer pour tout ça», a-t-il regretté.

Dans le contexte de la guerre à Gaza, la Vuelta, l'une des courses majeures du cyclisme professionnel, est perturbée quotidiennement par des manifestations propalestiennes visant en particulier la formation Israel-Premier Tech.

Israel PT avait décidé samedi, avant le départ de la 14e étape, de changer de maillot en retirant toute mention du pays, «pour privilégier la sécurité» de ses coureurs et de «l'ensemble du peloton».

Vuelta. Décision forte : l'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

VueltaDécision forte : l'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

En dépit de plusieurs appels à se retirer de la course, l'équipe créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, qui ne compte qu'un seul coureur de nationalité israélienne, a assuré qu'elle irait bien jusqu'à Madrid, terminus de cette 80e Vuelta, dimanche prochain.

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

Les plus lus

Deux scénarios menacent la Suisse si l’industrie pharmaceutique délocalise
La Pologne ferme sa frontière avec le Bélarus
Campagne «sans précédent» de Moscou pour s'emparer de la Moldavie
Laura Smet révèle pourquoi elle ne s'appelle pas Hallyday
Rentes mensuelles de 30 ans décrochées à l'Eurodreams