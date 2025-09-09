L'Espagnol Javier Romo, pris dans une chute provoquée par un manifestant propalestinien dimanche, a été contraint d'abandonner le Tour d'Espagne mardi lors de la 16e étape, ont annoncé les organisateurs.

Javier Romo se va al suelo después de que un espectador haya irrumpido en el asfalto. #VueltaRTVE7S #LaVuelta25



Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le coureur de l'équipe Movistar, tombé au cours de la 15e étape dimanche, marquée une nouvelle fois par des manifestations propalestiennes visant l'équipe Israel-Premier Tech, avait été gêné par un homme avec un drapeau palestinien qui a trébuché en tentant de pénétrer sur la chaussée, avant d'être arrêté.

Il avait affirmé avant le départ mardi à la télévision espagnole que cet individu lui avait «gâché» sa course, estimant qu'il avait évité «une tragédie». «Je ne suis personne pour juger les actes de ces personnes, la police va s'en occuper. (...) Mais je crois que je ne suis pas celui qui doit payer pour tout ça», a-t-il regretté.

Dans le contexte de la guerre à Gaza, la Vuelta, l'une des courses majeures du cyclisme professionnel, est perturbée quotidiennement par des manifestations propalestiennes visant en particulier la formation Israel-Premier Tech.

Israel PT avait décidé samedi, avant le départ de la 14e étape, de changer de maillot en retirant toute mention du pays, «pour privilégier la sécurité» de ses coureurs et de «l'ensemble du peloton».

En dépit de plusieurs appels à se retirer de la course, l'équipe créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, qui ne compte qu'un seul coureur de nationalité israélienne, a assuré qu'elle irait bien jusqu'à Madrid, terminus de cette 80e Vuelta, dimanche prochain.