Le coureur espagnol Oier Lazkano a été provisoirement suspendu par l'Union cycliste internationale (UCI) en raison «d'anomalies non expliquées dans son passeport biologique de l'athlète en 2022, 2023, 2024», a annoncé l'instance jeudi.

Oier Lazkano (ici lors de Paris-Roubaix) a été provisoirement suspendu par l'Union cycliste internationale. IMAGO/Photo News

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le passeport biologique de l'athlète est un «dossier électronique individuel» où sont «consignés les résultats de tous les contrôles antidopage», précise l'UCI, qui ne fera «aucun autre commentaire» tant que la procédure est en cours.

Passé par la Movistar de 2022 à 2024, le coureur de 25 ans a rejoint en 2025 la Red Bull Bora-Hansgrohe, qui dans un communiqué transmis à l'AFP a indiqué qu'«Oier Lazkano ne fera plus partie de notre équipe en raison de la décision de l'UCI de le suspendre provisoirement.»

Coureur complet

«Les anomalies concernent les saisons de 2022 à 2024, une période précédant son arrivée dans notre équipe», ajoute la Bora dans son communiqué. Oier Lazkano n'avait plus couru depuis Paris-Roubaix le 13 avril dernier, où il avait terminé à la 117e et dernière place.

Coureur complet, bon sur les classiques mais aussi 9e du Critérium du Dauphiné en 2024, Lazkano a remporté une étape du Tour de Wallonie en 2022. Sacré champion d'Espagne sur route en 2023, il avait terminé la même année deuxième d'A Travers la Flandre derrière le Français Christophe Laporte.