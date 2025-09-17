  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de cyclisme «Il y a plein d'incertitudes qu'il faut prendre en compte»

ATS

17.9.2025 - 10:50

Les Mondiaux de cyclisme sur route auront lieu pour la première fois en plus de 100 ans d'histoire sur le continent africain. L'élite mondiale a rendez-vous à Kigali, la capitale du Rwanda, du 21 au 28 septembre.

Après Zurich l’an dernier, les Mondiaux de cyclisme sur route auront lieu pour la première fois sur le continent africain.
Après Zurich l’an dernier, les Mondiaux de cyclisme sur route auront lieu pour la première fois sur le continent africain.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 10:50

Pour Tino Eicher, chef de la délégation suisse, ces Mondiaux ne constituent pas seulement un défi sportif, mais aussi logistique et organisationnel. Il l'a expliqué à Keystone-ATS.

Tino Eicher, le choix de venir en Afrique a été loué, mais a aussi suscité des critiques. Quel est votre avis?

«Honnêtement, je me suis beaucoup réjoui. C'est un challenge, mais aussi une chance. Le Rwanda est un pays dont la population se passionne pour le vélo, on le remarque immédiatement. Que les championnats du monde ne se disputent pas dans un pays traditionnel comme la Belgique, la France ou l'Italie, mais pour la première fois en Afrique, c'est quelque chose que je considère passionnant et rafraîchissant. Evidemment, il y a des aspects politiques comme dans chaque grand évènement, mais d'un point de vue sportif, la joie prend nettement le dessus, selon moi.»

Cyclisme. Le défi colossal de Marlen Reusser aux Mondiaux et Européens

CyclismeLe défi colossal de Marlen Reusser aux Mondiaux et Européens

Comment avez-vous préparé votre équipe, avec quels changements par rapport à une compétition en Europe?

«La planification logistique est bien plus complexe. Lors des dernières éditions à Glasgow et Zurich, tout a pu être acheminé par la route. Mais dans le cas présent, tout doit être transporté par avion, avec des limites de poids et de courts délais de vol. Cela signifie: coordination précise, frais élevés et de nombreux impondérables. En plus, on ne savait pas à quoi s'attendre sur place concernant le logement ou le passage de la douane, ainsi que la nourriture et l'eau potable ou non. Il y a aussi les éléments climatiques comme la chaleur, l'altitude et, en cas de pluie, des routes très glissantes. Il y a plein d'incertitudes qu'il faut prendre en compte.»

Swiss Cycling est venu en reconnaissance à trois l'automne dernier. Quelles impressions avez-vous ramenées de Kigali?

«De très positives. Les routes sont en excellent état, nous n'avons pas vu le moindre trou dans la ville. Et j'ose affirmer que les Italiens aimeraient de telles conditions sur leurs routes. Les hôtels sont aussi top, comme dans les pays occidentaux. La ville est très propre. Les gens sont très amicaux, prêts à aider et le vélo est très présent.»

Mondiaux de cyclisme. La Belgique avec Evenepoel, mais sans Kopecky

Mondiaux de cyclismeLa Belgique avec Evenepoel, mais sans Kopecky

Sur quels points précis avez-vous fait attention, par exemple sur les aspects médicaux, la sécurité et l'alimentation?

«Pour la santé, nous avons mis en place avec l'équipe médicale des recommandations claires. Aucun vaccin n'est obligatoire, mais certains gestes de prudence sont nécessaires, notamment à cause de la malaria. Nous prendrons notre propre cuisinier, qui travaillera avec la cuisine de l'hôtel. Lors de notre visite, la nourriture était très bonne et ne nous a pas posé de problème. Nous aurons avec nous de nombreux médicaments, bien plus que pour des Mondiaux en Europe, afin d'être préparés à toute éventualité.»

Quelles sont vos attentes pour cet évènement?

«Ma responsabilité est au niveau de l'organisation. Mon objectif est d'offrir les meilleures conditions à l'équipe afin qu'elle puisse fournir les meilleures prestations possibles. Sur le plan sportif, j'espère évidemment obtenir l'une ou l'autre médaille. Je pense que nous avons quelques atouts pour y parvenir, que ce soit dans l'élite ou chez les jeunes.»

Les plus lus

Deuil transformé en vendetta - L'Amérique de Trump se déchire
Les Franco-suisses rappelés sous les drapeaux - Fin du passe-droit
Des «flamants roses» qui ont reçu «une bonne claque dans la gueule»
Frayeur à Boston: un avion Swiss stoppe net son décollage
Le National rejette l'initiative du Centre sur le mariage