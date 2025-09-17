Les Mondiaux de cyclisme sur route auront lieu pour la première fois en plus de 100 ans d'histoire sur le continent africain. L'élite mondiale a rendez-vous à Kigali, la capitale du Rwanda, du 21 au 28 septembre.

Après Zurich l’an dernier, les Mondiaux de cyclisme sur route auront lieu pour la première fois sur le continent africain. KEYSTONE

Pour Tino Eicher, chef de la délégation suisse, ces Mondiaux ne constituent pas seulement un défi sportif, mais aussi logistique et organisationnel. Il l'a expliqué à Keystone-ATS.

Tino Eicher, le choix de venir en Afrique a été loué, mais a aussi suscité des critiques. Quel est votre avis?

«Honnêtement, je me suis beaucoup réjoui. C'est un challenge, mais aussi une chance. Le Rwanda est un pays dont la population se passionne pour le vélo, on le remarque immédiatement. Que les championnats du monde ne se disputent pas dans un pays traditionnel comme la Belgique, la France ou l'Italie, mais pour la première fois en Afrique, c'est quelque chose que je considère passionnant et rafraîchissant. Evidemment, il y a des aspects politiques comme dans chaque grand évènement, mais d'un point de vue sportif, la joie prend nettement le dessus, selon moi.»

Comment avez-vous préparé votre équipe, avec quels changements par rapport à une compétition en Europe?

«La planification logistique est bien plus complexe. Lors des dernières éditions à Glasgow et Zurich, tout a pu être acheminé par la route. Mais dans le cas présent, tout doit être transporté par avion, avec des limites de poids et de courts délais de vol. Cela signifie: coordination précise, frais élevés et de nombreux impondérables. En plus, on ne savait pas à quoi s'attendre sur place concernant le logement ou le passage de la douane, ainsi que la nourriture et l'eau potable ou non. Il y a aussi les éléments climatiques comme la chaleur, l'altitude et, en cas de pluie, des routes très glissantes. Il y a plein d'incertitudes qu'il faut prendre en compte.»

Swiss Cycling est venu en reconnaissance à trois l'automne dernier. Quelles impressions avez-vous ramenées de Kigali?

«De très positives. Les routes sont en excellent état, nous n'avons pas vu le moindre trou dans la ville. Et j'ose affirmer que les Italiens aimeraient de telles conditions sur leurs routes. Les hôtels sont aussi top, comme dans les pays occidentaux. La ville est très propre. Les gens sont très amicaux, prêts à aider et le vélo est très présent.»

Sur quels points précis avez-vous fait attention, par exemple sur les aspects médicaux, la sécurité et l'alimentation?

«Pour la santé, nous avons mis en place avec l'équipe médicale des recommandations claires. Aucun vaccin n'est obligatoire, mais certains gestes de prudence sont nécessaires, notamment à cause de la malaria. Nous prendrons notre propre cuisinier, qui travaillera avec la cuisine de l'hôtel. Lors de notre visite, la nourriture était très bonne et ne nous a pas posé de problème. Nous aurons avec nous de nombreux médicaments, bien plus que pour des Mondiaux en Europe, afin d'être préparés à toute éventualité.»

Quelles sont vos attentes pour cet évènement?

«Ma responsabilité est au niveau de l'organisation. Mon objectif est d'offrir les meilleures conditions à l'équipe afin qu'elle puisse fournir les meilleures prestations possibles. Sur le plan sportif, j'espère évidemment obtenir l'une ou l'autre médaille. Je pense que nous avons quelques atouts pour y parvenir, que ce soit dans l'élite ou chez les jeunes.»