«Cauchemar devenu réalité» - Une plongeuse fait une chute terrifiante

Lors d'un entraînement en vue de la deuxième étape des Red Bull Cliff Diving World Series à Polignano a Mare, en Italie, la semaine dernière, la plongeuse de haut vol canadienne Molly Carlson a vécu la frayeur de sa vie en glissant sur la plateforme d'envol.

Mattéo Mayasi/trad Clara Francey

Ce qui semble inimaginable pour beaucoup est devenu réalité pour la plongeuse de haut vol Molly Carlson : un moment de pur effroi en plein saut dans le vide.

La Canadienne a vécu l'un de ses pires cauchemars lors d'un entraînement en vue de la deuxième étape des Red Bull Cliff Diving World Series, le 28 juin en Italie, et n'a probablement échappé à un grave accident que grâce à ses réflexes impressionnants.

Alors qu'elle s'élançait de la plateforme de 21 mètres à Polignano a Mare, la jeune femme de 25 ans a glissé au moment de l'impulsion, un instant extrêmement dangereux, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Mais Carlson a réagi en une fraction de seconde, parvenant à se réorienter en plein vol et à contrôler sa chute. Cet incident montre à quel point la frontière entre adrénaline et cauchemar est mince dans ce sport extrême. «Je suis CHOQUÉE par mes réflexes - Comme un chat, j'ai retrouvé mes appuis et je vais bien», écrit Molly Carlson sur Instagram. «Jamais je n’aurais pensé glisser un jour sur une plateforme. Et pourtant, c'est arrivé.»

La Canadienne a toutefois souffert d'une grosse contusion au pied. Même si elle a un temps envisagé de participer à l'événement malgré la douleur, elle a finalement renoncé afin de préserver sa santé.

Touchée au pied par une grosse contusion, Carlson a renoncé à disputer la suite de la compétition, malgré l'envie de continuer. « Ça me brise le cœur de ne pas pouvoir participer à cette deuxième étape ici en Italie. Un de mes cauchemars est devenu réalité.»

Malgré la frayeur, la Canadienne reste positive et reconnaissante : «Merci pour vos messages si gentils. Je vais bien ❤️ Italie, je suis heureuse d'avoir pu faire quelques beaux sauts. À la prochaine – Ciao 🇮🇹🥹»