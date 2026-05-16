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Diamond League Un début en demi-teinte pour Ditaji Kambundji à Shaoxing

ATS

16.5.2026 - 15:20

Ditaji Kambundji a pris la 5e place du premier 100 m haies de la Ligue de diamant, samedi à Shaoxing (Chine). La championne du monde bernoise a couru en 12''82, assez loin de son record personnel.

Ditaji Kambundji, ici lors des Mondiaux indoor de Torun en mars, doit encore monter en puissance en vue des championnats d'Europe de cet été.
Ditaji Kambundji, ici lors des Mondiaux indoor de Torun en mars, doit encore monter en puissance en vue des championnats d'Europe de cet été.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA

16.05.2026, 15:20

16.05.2026, 15:33

Il s'agissait de la première compétition de l'année en extérieur pour la hurdleuse, dont l'objectif principal cette saison sera les championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août). Elle aura donc encore quelques meetings pour monter en puissance en vue de ce rendez-vous.

A près de six dixièmes de son record personnel (12''24, qui lui avait offert le titre mondial en septembre dernier à Tokyo), Ditaji Kambundji n'a pas pu rivaliser avec des rivales déjà très affûtées ce samedi. La course a été remportée par l'Américaine Masai Russell (12''25), championne olympique à Paris en 2024.

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Les deux autres Suisses engagés dans cette première étape de la Ligue de diamant n'ont pas non plus signé des records. Sur 110 m haies, le Bâlois Jason Joseph a pris la 8e place en 13''51, loin derrière le vainqueur américain Jamal Britt (13''07).

Quant à la Jurassienne bernoise Joceline Wind, elle s'est classée 14e du 1500 m (4'07''04), à plus de cinq secondes de son record personnel.

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