Dernier des cinq «Monuments», le Tour de Lombardie se joue samedi. La classique des feuilles mortes, qui a souri à Tadej Pogacar ces deux dernières années, devrait à nouveau célébrer un costaud.

Remco Evenepoel devrait avoir de sérieuses ambitions en Italie. KEYSTONE

Cette 117e édition d'"Il Lombardia» emprunte le même sens du parcours qu'il y a deux ans, c'est-à-dire de Côme, près de la frontière suisse, à Bergame sur 238 km. En 2022, la course s'était déroulée dans le sens inverse, de Bergame à Côme, comme la plupart du temps au cours de la dernière décennie. Le passage de Ganda, à 30 km de l'arrivée, devrait être le juge de paix de la course. Il sera suivi d'une longue descente et d'un plat de 10 km jusqu'au pied de la dernière courte montée, le Colle Aperto, dont le sommet sera suivi d'une descente de 5 km jusqu'à l'arrivée.

En raison des nombreuses longues montées – 4400 mètres de dénivelé au total – il faut non seulement des qualités de coureur classique, les grimpeurs trouvent un terrain de jeu à leur convenance. Vainqueur des deux dernières éditions, Tadej Pogacar fait clairement partie des favoris. Après avoir manqué la victoire au Tour de France, le Slovène devrait être très motivé pour remporter un deuxième Monument cette saison, après le Tour des Flandres.

Après une Vuelta difficile, Remco Evenepoel devrait avoir de sérieuses ambitions. Le champion du monde belge du contre-la-montre fait également partie des favoris, tout comme le vainqueur du Giro Primoz Roglic. Cette année, Evenepoel a remporté Liège-Bastogne-Liège. Mathieu van der Poel, vainqueur des deux autres Monuments de cette année (Milan-Sanremo et Paris-Roubaix), ne sera pas au départ.

Hirschi en lieutenant de Pogacar

Aux côtés de Tadej Pogacar, l'équipe UAE Emirates pourra compter sur Marc Hirschi. Le vainqueur du Tour de Hongrie et du Tour du Luxembourg a été le coureur helvétique le plus performant en termes de victoires cette saison. Le Bernois, qui n'a pris part à aucun Grand Tour cette année et qui a surtout disputé des courses de moindre envergure, n'a pas pu monter sur le podium du World Tour en 2023.

Hirschi affiche une belle forme ces derniers temps, notamment lors des courses italiennes d'automne. Il semble toutefois peu probable qu'il devienne samedi le premier Suisse à remporter un Monument depuis Fabian Cancellara (Tour des Flandres 2014), vu qu'il devra aider Pogacar. A noter que l'équipe professionnelle suisse dirigée par Cancellara Tudor Pro Cycling sera également au départ. Le dernier des quatre vainqueurs suisses du Tour de Lombardie, Oliver Zaugg, s'était imposé en 2011. Ses prédécesseurs, nettement plus connus, furent Tony Rominger (1989 et 1992), Pascal Richard (1993) et Oscar Camenzind (1998).

Ce Lombardia 2023 sera l'occasion pour plusieurs coureurs de prendre leur retraite, à commencer par le grimpeur français Thibaut Pinot. Outre Pinot, le triple champion du monde Peter Sagan, le champion olympique Greg van Avermaet ou encore le double champion du monde du contre-la-montre Rohan Dennis disputeront leur dernière course sur le World Tour.

ats