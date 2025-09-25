  1. Clients Privés
Basketball - SBL On prend les mêmes, et on recommence ?

ATS

25.9.2025 - 15:41

On prend les mêmes... La SBL reprend ses droits dès samedi avec trois matches, et deux favoris pour le titre: les Lions de Genève et Fribourg Olympic.

Les Lions de Genève remettent leur titre en jeu dès samedi.
Les Lions de Genève remettent leur titre en jeu dès samedi.
KEYSTONE

25.09.2025, 15:41

La saison passée, c'est un petit cataclysme qui s'est produit dans le monde du basket helvétique. Sextuples champions de Suisse en titre, Fribourg Olympic et Elfic Fribourg ont abandonné leur couronne aux Lions de Genève et au BBC Nyon féminin.

Doit-on s'attendre à une nouvelle ère, ou les clubs fribourgeois vont-ils reprendre leur bien? Au vu des contingents, les deux finalistes semblent bien armés pour aller loin. Champions en titre, les Lions ont conservé leur ossature. Seul Robert Zinn est parti, mais il a été remplacé par le talentueux Yuri Solca de Massagno. Le coach Patrick Pembelé peut compter sur ses trois Américains et sur le jeune centre Roosevelt Wheeler. Seul regret pour les Genevois, ne pas pouvoir jouer l'Europe en raison des infrastructures insuffisantes sur Genève.

Basketball - SBL. Les Lions de Genève mettent fin au règne de Fribourg Olympic !

Basketball - SBLLes Lions de Genève mettent fin au règne de Fribourg Olympic !

Et Fribourg? Le budget a encore subi des coupes, mais Olympic peut s'appuyer sur d'excellents joueurs suisses comme Arnaud Cotture, Natan Jurkovitz, Roberto Kovac ou Jonathan Kazadi. L'arrivée de l'Américain Chimezie Offurum offre d'autres possibilités à l'entraîneur Thibaut Petit.

Demi-finalistes la saison passée, les Pully-Lausanne Foxes espèrent faire aussi bien. Union Neuchâtel et Massagno seront aussi là pour se battre et s'offrir une place dans le dernier carré.

Elfic, effectif remanié

Chez les dames, Fribourg entend là aussi récupérer son bien. Battues par Nyon de manière assez surprenante, les Elfes ambitionnent d'aller rechercher leur couronne avec un effectif largement remanié et les départs de Jacquot, Ranisavljevic et Fogg.

Basketball. Nyon sacré champion de Suisse chez les dames

BasketballNyon sacré champion de Suisse chez les dames

Après six titres consécutifs entre 2018 et 2024, les Fribourgeoises ont été battues par les Vaudoises 3-1 en finale à la fin du mois d'avril. Les Nyonnaises avaient déjà pris le meilleur sur leurs adversaires en finale de la Coupe de Suisse. Romain Gaspoz a un gros chantier devant lui pour intégrer toutes ses nouvelles recrues, alors que le contingent vaudois n'a pas changé.

