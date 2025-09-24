  1. Clients Privés
Golf Vers une Ryder Cup mémorable ? «J'attends un chaos absolu»

ATS

24.9.2025 - 10:47

La 45e édition de la Ryder Cup se déroule de vendredi à dimanche près de New York, au Bethpage Black Course. Devant leur public, les Américains espèrent récupérer le trophée après leur défaite 16,5-11,5 contre les Européens à Rome en 2023.

Scottie Scheffler et les Américains espèrent récupérer le trophée de la Ryder Cup à domicile.
Scottie Scheffler et les Américains espèrent récupérer le trophée de la Ryder Cup à domicile.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA

24.09.2025, 10:47

Ce parcours est considéré comme difficile. Il avait déjà été le théâtre de la Ryder Cup en 1995. Le spectacle promet d'être au rendez-vous dans cet affrontement traditionnel. «Sérieusement, je pense que ce sera le plus grand évènement de golf qu'il n'y a jamais eu», a lâché l'Américain Justin Thomas. Grand fan de ce sport, le président des Etats-Unis Donald Trump est annoncé au bord des greens vendredi.

Ambiance partisane

Le format particulier de la Ryder Cup favorise les émotions. L'ambiance partisane peut aussi jouer un rôle non négligeable en faveur de l'équipe qui évolue à domicile. Rory McIlroy avait été très clair après le succès de l'Europe à Rome: «Je pense que l'un des plus grands exploits en golf actuellement est de gagner une Ryder Cup à l'extérieur.»

Ryder Cup. La météo instable précipite la cérémonie d’ouverture

Ryder CupLa météo instable précipite la cérémonie d’ouverture

Le Nord-Irlandais, numéro 2 mondial derrière l'Américain Scottie Scheffler, était déjà de la partie il y a treize ans quand les Européens avaient fêté leur dernière victoire sur la terre de leurs adversaires aux portes de Chicago. Ce succès, arraché après un come-back impressionnant, est resté dans l'histoire comme le «miracle de Medinah».

Motivation énorme

Les Américains du capitaine Keegan Bradley rêvent de revanche après leur défaite de 2023. Scheffler affiche une motivation énorme. «Nous avons trois jours pour voir quelle est la meilleure équipe. Ce sera une belle bataille.»

L'Anglais Justin Rose se réjouit aussi. «Je crois qu'on parle probablement depuis dix ans de cette Ryder Cup à Bethapage. Ce sera magnifique et intense. Les New Yorkais sont fous, ils sont quasiment des caricatures d'eux-mêmes. Ils pensent devoir être fidèles à leur réputation: j'attends donc vraiment un chaos absolu», a-t-il déclaré.

Le capitaine européen Luke Donald n'a procédé qu'à un seul changement parmi ses douze joueurs par rapport à 2023. Le Danois Rasmus Höjgaard, appelé pour la première fois, a remplacé son frère jumeau Nicolai. Côté américain, trois joueurs effectueront leurs débuts en Ryder Cup. Il s'agit de Ben Griffin, Russell Henley et Cameron Young.

